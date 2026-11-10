Hıdırnebi yaylası beyaza büründü

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası, hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye teslim oldu. Bölgedeki yoğun yağış sonrası ortaya çıkan kış manzaraları, yaylanın doğal dokusunu tamamen değiştirdi ve havadan alınan görüntüler geniş bir görsel şölen sundu.

Havadaki görüntüler ve yaylanın durumu:

Yayla, karın yoğun düştüğü yüksek kesimlerde özellikle etkileyici kış manzaraları sundu. Ağaçlar, yollar ve çevre doğal alanlar karla kaplanırken, havadan çekilen fotoğraf ve videolar bölgenin beyaza bürünmüş halini belgeledi. Yetkililerden alınan bilgiye göre kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaştı; bu durum, yazın yeşilin hakim olduğu yaylada çarpıcı bir kontrast oluşturdu.

Esnafın gözlemleri ve belediye çalışmaları:

Ulaşımın aksamaması için Akçaabat Belediyesi ekipleri ve iş makineleri yoğun biçimde yol açma çalışmaları yürütüyor. Kapanan güzergahların yeniden ulaşıma açılması için ekipler gece gündüz mesai harcıyor; karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yaylada esnaflık yapan Ogün Bakırcı durumu şöyle anlattı: "Süpriz oldu. 50 yaşındayım ilk kez bu zamanlarda böyle bir kar gördüm. Burada hayat mücadelesine devam ediyoruz. 60 santimetre bir kar oldu. Akçaabat Belediyesi sağ olsun yollarımızı açtı. Allah razı olsun. Göçler henüz gerçekleşmedi. Yaylacılık yapan çoğu kişi kara yakalandı. Karla mücadele ekipleri onlara ulaşıyor. Yolların tamamıyla açılmasının ardından göçler başlar. Bu kadar kar beklemiyorduk, şaşırdım."

Yaylada esnaf olan Mustafa Aydın da benzer hatırlatmalarda bulunarak, "Yıllar önce bu şekilde bu zamanlarda kar yağmıştı. Yıllar önce de bu şekilde yağdığında 1-2 gün mahsur kalmıştık. Artık dükkanı kapatıp köye döneceğiz. Kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşıyor. Yol açık olduğu için vatandaşlarda karı görmeye geliyor. Buzlanma olabiliyor" dedi.

Emine Aydın ise, "Bu mevsim kar erken geldi. 12 sene önce de bu şekilde kar yağmıştı. 1 metre kar olmuştu. Belediye sağ olsun yollarımızı açtı. Bizde dükkanımızı ve evimizi kapatarak köyümüze gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, kar yağışının devam ettiği bölgelerde temkinli olunması uyarısında bulunurken, yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaylada mevsimsel göçlerin başlayacağı bildirildi.

TRABZON'UN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN AKÇAABAT İLÇESİNDEKİ HIDIRNEBİ YAYLASI'NDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, BÖLGEYİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI.