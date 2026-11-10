Köy yollarını kendi imkanlarıyla onardılar: Çermik'te mahalle dayanışması

Çermik'te mahalle sakinleri yol onarımına başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Bulundu Mahallesi'nde, geçtiğimiz yıldan beri bozulan köy yolu mahalle sakinleri tarafından onarılıyor.

Başvurulara yanıt alınamayınca kendi çözümünü ürettiler:

Mahalle sakinleri, ilgili kurumlara başvurduklarını ancak herhangi bir dönüş alamadıklarını belirtti. Bu durumu anlatan Cuma Aslan, başvurularından yanıt gelmeyince birlikte hareket etmeye karar verdiklerini söyledi.

Vatandaşlar, kendi imkânlarıyla bozulan yol üzerindeki çukurları beton harçla doldurarak geçişi güvenli hale getirdi.

Güvenlik ve ulaşım odaklı müdahale:

Yapılan müdahale, mahalle içi ulaşımı doğrudan etkileyen çukurların kapatılmasını hedefledi; çalışma araç ve yaya güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Böylelikle mahalle sakinleri, ulaşımda yaşanan aksaklıkları azaltmak için geçici de olsa çözüm üretirken, yolun kalıcı onarımı için yetkili kurumların adım atmasını bekliyorlar.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE VATANDAŞLAR, BOZULAN KÖY YOLLARINI KENDİ İMKANLARI İLE ONARMAYA ÇALIŞTI.