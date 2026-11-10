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Köy yollarını kendi imkanlarıyla onardılar: Çermik'te mahalle dayanışması

Çermik'in Bulundu Mahallesi'nde yol bakımına yanıt alamayan vatandaşlar, kurum bekleyişini bırakarak çukurları beton harçla doldurup yolu onardı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:38

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Köy yollarını kendi imkanlarıyla onardılar: Çermik'te mahalle dayanışması

Çermik'te mahalle sakinleri yol onarımına başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Bulundu Mahallesi'nde, geçtiğimiz yıldan beri bozulan köy yolu mahalle sakinleri tarafından onarılıyor.

Başvurulara yanıt alınamayınca kendi çözümünü ürettiler:

Mahalle sakinleri, ilgili kurumlara başvurduklarını ancak herhangi bir dönüş alamadıklarını belirtti. Bu durumu anlatan Cuma Aslan, başvurularından yanıt gelmeyince birlikte hareket etmeye karar verdiklerini söyledi.

Vatandaşlar, kendi imkânlarıyla bozulan yol üzerindeki çukurları beton harçla doldurarak geçişi güvenli hale getirdi.

Güvenlik ve ulaşım odaklı müdahale:

Yapılan müdahale, mahalle içi ulaşımı doğrudan etkileyen çukurların kapatılmasını hedefledi; çalışma araç ve yaya güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Böylelikle mahalle sakinleri, ulaşımda yaşanan aksaklıkları azaltmak için geçici de olsa çözüm üretirken, yolun kalıcı onarımı için yetkili kurumların adım atmasını bekliyorlar.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇESİNDE VATANDAŞLAR, BOZULAN KÖY YOLLARINI KENDİ İMKANLARI İLE ONARMAYA...

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE VATANDAŞLAR, BOZULAN KÖY YOLLARINI KENDİ İMKANLARI İLE ONARMAYA ÇALIŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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