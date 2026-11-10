Erzurum beyaza büründü: tarihi yapılar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Erzurum'un kış tablosu

Erzurum'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı, kenti yoğun bir beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezinde binaların çatıları, caddeler ve tarihi yapılar karla örtülürken oluşan manzara, kış turizmi ve kent siluetine özgü bir görünüm sundu. Yükseklerden bakıldığında beyaz örtüyle birleşen taş yapılar, şehrin tarihî dokusunu daha belirgin hale getirdi.

Tarihi yapılar havadan görüntülendi:

Dron kameralarıyla kaydedilen görüntülerde Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler ve Ulu Cami karla bütünleşmiş siluetleriyle öne çıktı. Havadan alınan açılar, yapıların mimari detaylarını ve çevreleriyle kurdukları kontrastı net biçimde ortaya koydu; çatılardaki beyazlık taş yüzeylerle bir arada fotoğrafik kareler oluşturdu.

Palandöken ve şehir ilişkisi:

Palandöken Dağının zirvesi ve etekleri de beyaz örtüyle kaplanarak şehrin arka planına ayrı bir derinlik kattı. Karla kaplı dağın görüntüsü, tarihi yapılarla birlikte Erzurum'un mevsimsel karakterini vurguladı. Kaydedilen görüntüler, kentin hem yerel yaşamına hem de ziyaretçilere sunduğu görsel zenginliğe dikkat çekiyor.

ERZURUM’DA BİRKAÇ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KENT BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, TARİHİ YAPILAR DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.