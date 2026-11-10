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Borsa Kent Parkı'nda son dokunuşlar: mahalleye spor ve güvenli alan

Tuzla'da yapımı son aşamada olan Borsa Kent Parkı incelendi; basketbol sahası, yürüyüş yolu, oturma alanları ile aydınlatma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Borsa Kent Parkı'nda son dokunuşlar: mahalleye spor ve güvenli alan

Borsa Kent Parkı'nda sona doğru

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, yapımı devam eden Borsa Kent Parkı alanında incelemelerde bulunarak mahalle sakinleri ve çocuklarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında çalışmaların genel durumu değerlendirildi ve parkın kullanımına ilişkin son dokunuşların yapıldığı belirtildi.

güvenlik ve aydınlatma çalışmaları:

Projede mahalle ihtiyaçları doğrultusunda basketbol sahası, yürüyüş yolu ve oturma alanları gibi donatılar ön plana alındı. Parkın gece ve gündüz güvenli kullanımını sağlamak amacıyla aydınlatma ve kamera sistemleri üzerine teknik düzenlemeler sürdürülüyor. Bu altyapı çalışmaları, parktaki trafik, kullanım yoğunluğu ve güvenlik gereksinimleri gözetilerek planlanıyor.

mahalle yaşamına katkı:

Başkan Bingöl, parkın tasarımında vatandaş taleplerinin esas alındığını vurgulayarak şunları ifade etti: "Parklarımızı yalnızca yeşil alanlar olarak değil, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, komşularımızın bir araya gelebileceği ve herkesin keyifle vakit geçirebileceği yaşam alanları olarak görüyoruz. Borsa Kent Parkı’nda da mahalle sakinlerimizin taleplerini dikkate alarak basketbol sahasından yürüyüş yoluna, oturma alanlarından aydınlatma ve güvenlik sistemlerine kadar kapsamlı bir çalışma yürüttük".

Tuzla Belediyesi, Borsa Kent Parkı projesiyle bölge sakinlerinin sosyal yaşamını zenginleştirecek, çocukların ve ailelerin rahatça kullanabileceği yeni bir alanı hizmete açmayı hedefliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından parkın mahalle için cazip bir buluşma mekanı olması planlanıyor.

PARKTA BASKETBOL SAHASI, YÜRÜYÜŞ YOLU VE OTURMA ALANLARI GİBİ İHTİYAÇLARIN KARŞILANDIĞINI BELİRTEN...

PARKTA BASKETBOL SAHASI, YÜRÜYÜŞ YOLU VE OTURMA ALANLARI GİBİ İHTİYAÇLARIN KARŞILANDIĞINI BELİRTEN BİNGÖL, AYDINLATMA VE KAMERA SİSTEMLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN DA SÜRDÜĞÜNÜ İFADE ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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