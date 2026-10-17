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Hisarcık köyünde yollar yıllardır onarılmayı bekliyor

Bilecik'in İnhisar ilçesi Hisarcık köyünde bozuk yollar ulaşımı zorlaştırıyor; köylüler, verilen yol sözlerinin 2 yıldır tutulmadığını söylüyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hisarcık köyünde yollar yıllardır onarılmayı bekliyor

yol sorunları hisarcık'ta:

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Hisarcık köyünde yolların kötü durumu, köy sakinlerinin tepkisine yol açtı. Mevcut yol yüzeyinde oluşan çukur ve bozulmalar hem sürüşü zorlaştırıyor hem de taşıtların ilerlemesini güçleştiriyor.

köylülerin talepleri:

Köy sakinleri, yetkililer tarafından her yıl yol yapılacağı yönünde sözler verildiğini ancak aradan geçen 2 yıl boyunca herhangi bir çalışma veya yama ekibinin gelmediğini belirtiyor. Vatandaşlar, tekrar eden ertelemeler nedeniyle ulaşımın aksadığını ve olası zararların arttığını söylüyor.

ulaşım ve güvenlik etkileri:

Bozuk yollar, acil durum erişimini ve günlük ulaşımı olumsuz etkiliyor; sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor ve yol yüzeyindeki hasarlar araçlara zarar verebiliyor. Köy sakinleri, yolun bir an önce onarılmasını ve verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ediyor.

BİLECİK&#039;İN İNHİSAR İLÇESİNDE YOLLAR KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ.

BİLECİK'İN İNHİSAR İLÇESİNDE YOLLAR KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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