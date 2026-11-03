Hisarcık’ta 82 yaşındaki Hanife Erdoğan’a gönül ziyareti

Ziyaretin ayrıntıları:

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve Kaymakam Erkan Atam, Karbasan Köyü’nde yaşayan 82 yaşındaki Hanife Erdoğan'ı evinde ziyaret ederek, hem hal hatır sordu hem de gönül sohbetinde bulundu. Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Ayhan Istık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar da eşlik etti.

Samimi ortam ve iletişim:

Ziyaret sırasında sıcak bir ortam oluştu; yetkililer Hanife Erdoğan ile yakından ilgilenip günlük yaşamına ilişkin sohbetler gerçekleştirdi. Bulunan samimiyet, yerel yöneticilerle vatandaşlar arasındaki gönül bağını ve karşılıklı güveni öne çıkardı.

Belediyenin önceliği:

Başkan Mustafa Demirtaş, vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelmenin önemine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın sevincine ve mutluluğuna ortak olmaya, hemşerilerimizle aramızdaki gönül bağlarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın kapısı da gönlü de bizim için her zaman kıymetlidir" dedi. Yetkililer, bu tür ziyaretlerin toplumsal dayanışmayı canlı tuttuğunu belirtti.

HİSARCIK’TA 82 YAŞINDAKİ HANİFE ERDOĞAN’A ANLAMLI ZİYARET