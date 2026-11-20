Osmaneli'nin güneş destekli zeytinlik sulama projesi ödüle layık görüldü

Osmaneli Belediyesi tarafından hayata geçirilen GES Destekli Akıllı Zeytinlik Sulama Projesi, 11. Altın Karınca Ödülleri kapsamında ödüle değer bulundu. Proje, çevre yönetimi ve sürdürülebilir uygulamalar alanındaki değerlendirmeler sonucu ödül aldı.

ödül ve değerlendirme:

Osmaneli Belediyesi'nin başvurduğu İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisindeki proje, yapılan değerlendirmeler sonucunda Altın Karınca Ödülü almaya hak kazandı. Ödül töreninin 25 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenleneceği bildirildi.

belediyenin hedefleri ve başkanın değerlendirmesi:

Proje, Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile desteklenen akıllı sulama teknolojilerini bir araya getirerek doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını hedefliyor. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, projenin ödüle layık görülmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Başkan Torun'un açıklaması şöyle: "Projemizin Altın Karınca Ödülü’ne layık görülmesi bizleri son derece mutlu etti. Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak, çevreyi korumak ve sürdürülebilir projelerle Osmaneli’mize değer katmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ödülümüz Osmaneli’mize hayırlı olsun"

OSMANELİ’NİN "ZEYTİNLİK SULAMA PROJESİ" ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ