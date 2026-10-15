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Sarıyer sahiline sürüklenen 'BANDA' karaya oturdu

İstanbul'daki yoğun sağanak ve fırtına sonucu sürüklenen 'BANDA' adlı gemi, Sarıyer sahilinde karaya oturdu; olayın görüntüleri kayda geçti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sarıyer sahiline sürüklenen 'BANDA' karaya oturdu

Sarıyer sahiline sürüklenen 'BANDA' karaya oturdu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtınada sürüklenen 'BANDA' isimli gemi, Sarıyer kıyısında karaya oturdu. Olay anına ait görüntüler, geminin sürüklendiği anı gösteriyor.

olay anı görüntülendi:

Kayıtlarda fırtına ve sağanağın geminin hareketine etkisi net biçimde görülüyor; geminin kıyıya doğru sürüklendiği anlar kayıtlara yansıyor.

konum ve isim:

Olay İstanbul'un Sarıyer ilçesi açıklarında gerçekleşti. Sürüklenen geminin adı metinde belirtildiği üzere 'BANDA'.

Sarıyer&#039;de karaya oturan gemi böyle görüntülendi

Sarıyer'de karaya oturan gemi böyle görüntülendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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