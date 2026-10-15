Sarıyer sahiline sürüklenen 'BANDA' karaya oturdu
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtınada sürüklenen 'BANDA' isimli gemi, Sarıyer kıyısında karaya oturdu. Olay anına ait görüntüler, geminin sürüklendiği anı gösteriyor.
olay anı görüntülendi:
Kayıtlarda fırtına ve sağanağın geminin hareketine etkisi net biçimde görülüyor; geminin kıyıya doğru sürüklendiği anlar kayıtlara yansıyor.
konum ve isim:
Olay İstanbul'un Sarıyer ilçesi açıklarında gerçekleşti. Sürüklenen geminin adı metinde belirtildiği üzere 'BANDA'.
Sarıyer'de karaya oturan gemi böyle görüntülendi
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