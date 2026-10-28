Hisarcık'ta minik mektuplar büyük mutluluklara dönüştü

ziyaret ve mektupların teslimi:

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Kaymakam Erkan Atam ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi, Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek birinci sınıf öğrencilerinin yazdığı mektuplara yanıt verdi. Protokol üyeleri, minik öğrencilere cevap mektuplarını ve çeşitli hediyeleri takdim etti.

öğrencilerle birebir iletişim:

Yetkililer, mektup geleneğini yaşatan öğrencilerle yakından ilgilendi; onları tek tek tebrik etti ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Öğrencilerin duygularını satırlara dökmesinin, okul ve aile bağlarında kalıcı bir hatıra bıraktığına dikkat çekildi.

belediyenin vurgusu:

Çünkü bazen küçücük bir mektup, kocaman mutluluklara kapı aralar! Hisarcık Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya, onların yüzlerindeki tebessüme ortak olmaya ve güzel hatıralarına yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Ziyaret, hem protokolün hem de öğrencilerin karşılıklı sıcak ilgisini ve mektup geleneğinin önemini ortaya koydu.

HİSARCIK’TA MİNİK ÖĞRENCİLERİN MEKTUPLARI MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜ