Hisarcık'ta muhtarlar gününde yerel yönetimin köprüleri vurgulandı

Hisarcık'ta muhtarlar günü etkinliği

Kaymakam Erkan Atam ile Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hisarcık ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Buluşma, Hisarcık Belediyesi Esire Termal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Muhtarların yerel yönetimdeki rolü:

Kaymakam Atam, toplantıda muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı. Muhtarların mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, vatandaşların talep ve beklentilerinin ilgili kurumlara iletilmesi gibi konularda önemli sorumluluklar taşıdığını ifade etti.

Teşekkür ve beklentiler:

Atam, kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında muhtarların sağladığı katkılardan dolayı görevlerini özveriyle yerine getiren muhtarlara teşekkür etti. Ayrıca tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Toplantıda, yerel hizmetlerin koordinasyonu ve vatandaşla iletişimin güçlendirilmesi temaları ele alınırken muhtarların yerel yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olduğu bir kez daha öne çıktı.

HİSARCIK’TA MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI