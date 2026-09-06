Hisarköy'de evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

olayın meydana gelişi:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Hisarköy Mahallesi No:157 adresinde bulunan bir ikamette, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri, evden yükselen alev ve yoğun dumanı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbarın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri adrese sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sirayet etmesini engelledi ve yangını tamamen söndürdü.

hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda söz konusu ikamette maddi hasar oluştu. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni, görgü tanıklarının ifadeleri ve yapılacak teknik değerlendirmeler sonucunda belirlenecek.

BALIKESİR’İN BURHANİYE İLÇESİNE BAĞLI HİSARKÖY MAHALLESİ’NDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.