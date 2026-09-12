Vesayete değil milli iradeye sahip çıkma çağrısı: RTÜK başkanı Daniş 12 Eylül'ü kınadı

rtük başkanı mehmet daniş'in 12 eylül paylaşımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 12 Eylül darbesinin 46’ncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Daniş, darbenin demokrasiye verdiği zararı ve toplumda yarattığı izleri hatırlatarak tepkisini dile getirdi.

darbe değerlendirmesi:

Daniş, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin demokrasiyi kesintiye uğrattığını, "milletle arasına mesafe koyan bir anlayışın hakim olduğu ve ülkemize ağır bedeller ödeten karanlık bir dönem" olarak tarihimize geçtiğini belirtti. Bu anlayışın toplumsal hayatı özgürlükler temelinde değil, katı ve kazuistik kurallarla düzenlediğini ve bunun sonucunda toplumda "uzlaşmacı, özgürlükçü, katılımcı ve sivil bir anayasa" beklentisinin oluştuğunu ifade etti.

milli irade ve gelecek vurgusu:

Paylaşımında saldırıyı açıkça kınayan Daniş, "Bu menfur darbeyi 46’ncı yıl dönümünde bir kez daha kınıyoruz" dedi. Ülkenin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milli iradenin her alanda tezahürüyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlediğini vurguladı.

Daniş ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıfla; "O meşum günler hafızalarımızdan asla silinmedi, silinmeyecek." ifadesine yer vererek, "vesayetin değil, milli iradenin hakim olduğu güçlü Türkiye idealine kararlılıkla sahip çıkıyoruz" mesajını paylaştı.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK) BAŞKANI MEHMET DANİŞ, "BU MENFUR DARBEYİ 46’NCI YIL DÖNÜMÜNDE BİR KEZ DAHA KINIYOR; VESAYETİN DEĞİL, MİLLİ İRADENİN HAKİM OLDUĞU GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİNE KARARLILIKLA SAHİP ÇIKIYORUZ" DEDİ.