Hasat öncesi Nazilli'de pestisit denetimleriyle güvenli gıda sağlanıyor

Nazilli'de hasat öncesi denetimler sürüyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, tarımsal ürünlerde pestisit kalıntısının önlenmesi ve tüketicilere güvenilir gıda ulaştırılması amacıyla hasat öncesi denetimler devam ediyor. Çalışmalar, yerel üretim alanlarında yürütülen örnekleme ve laboratuvar analizlerini kapsıyor.

Denetim uygulaması:

Denetimler, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştiriliyor. Hasat dönemine gelen ürünlerden üretim alanlarından numuneler alınarak Bakanlık stratejik planı doğrultusunda yürütülen Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı kapsamında işlem yapılıyor. Denetimlerde, bitki koruma ürünlerinin mevzuata ve etiket bilgilerine uygun kullanımı esas alınıyor.

Analiz ve denetimin hedefleri:

Teknik personeller tarafından mevzuata uygun şekilde alınan numuneler, gerekli incelemelerin yapılması için laboratuvarlara gönderiliyor. Analizlerle, bitki koruma ürünlerinin doğru dozda ve doğru zamanda kullanılıp kullanılmadığı ile birlikte hasat öncesi bekleme sürelerine uyulup uyulmadığı değerlendiriliyor. Özellikle yasaklı, tavsiye dışı, aşırı veya hatalı pestisit kullanımı tespit edilmeye çalışılıyor.

Gerçekleştirilen kontrollerin amacı, sahada bilinçli ilaç kullanımını yaygınlaştırmak ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Denetimlerin düzenli sürdürülmesiyle hem üretici hem de tüketici güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE, TARIMSAL ÜRÜNLERDE PESTİSİT KALINTISININ ÖNLENMESİ VE TÜKETİCİLERE GÜVENİLİR GIDA ULAŞTIRILMASI AMACIYLA HASAT ÖNCESİ DENETİMLER SÜRÜYOR.