HKÜ'den yeşil atılım: UI GreenMetric'te altı yılda 234 basamaklık yükseliş

HKÜ'nün uluslararası sıralamadaki yükselişi:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), uluslararası UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026'da kayda değer bir ilerleme gösterdi. İlk kez 2021 yılında sıralamaya giren HKÜ, o yıl dünya 375'incisi iken; son altı yılda 234 basamak birden yükselerek dünya 141'incisi oldu. Dünya genelinde 2.016 üniversitenin değerlendirildiği listede HKÜ, Türkiye'den katılan üniversiteler arasında 14'üncü, vakıf üniversiteleri arasında ise 3'üncü sırada yer aldı.

Sıralamada değerlendirilen alanlar:

UI GreenMetric, yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performansını uluslararası ölçekte karşılaştırmak için üniversiteleri yedi ana başlıkta değerlendiriyor: binalar ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım, eğitim ve araştırma ile yönetişim ve dijitalleşme. Bu kapsamlı kriter seti, kampüs uygulamalarının hem çevresel hem de kurumsal düzeydeki etkilerini ortaya koyuyor.

HKÜ'nün yaklaşımı ve kurumsal strateji:

HKÜ yönetimi, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir hedef olarak görmeyip eğitim, araştırma, enerji yönetimi ve kampüs yaşamının bütününe entegre ettiklerini vurguluyor. Rektör Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "2021 yılında dünya 375’incisi olan üniversitemizin bugün 141’inci sıraya yükselmesi, sürdürülebilirlik alanında yıllardır kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir sonucudur. Üniversitemizde sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil; eğitimden araştırmaya, enerji yönetiminden kampüs yaşamına kadar tüm faaliyetlerimizin bir parçası olarak ele alıyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, paydaşlarımıza teşekkür ediyorum"

HKÜ Sürdürülebilirlik Ofisi ise elde edilen ilerlemeyi motive edici bir sonuç olarak değerlendiriyor. Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Şafak Hengirmen Tercan, "Üniversitemizin UI GreenMetric sıralamasındaki konumunun her geçen yıl daha da yükselmesi bizler için önemli bir motivasyon kaynağı. Sürdürülebilirlik Ofisi olarak yürüttüğümüz çalışmaları geliştirerek sürdürmeye ve üniversitemizin gelecek yıl sıralamada daha üst basamaklarda yer alması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Bu sonuç, HKÜ'nün sürdürülebilirlik performansını sistematik olarak izleme, iyileştirme ve kurumsal uygulamalara dönüştürme yönündeki adımlarının uluslararası düzeyde görünür karşılığını göstermesi bakımından önem taşıyor. Üniversitenin önümüzdeki dönemde hangi alanlarda daha fazla iyileştirme yapacağı ve UI GreenMetric kriterlerinde nasıl bir yol haritası izleyeceği, gelecek sıralamalarda üst sıralara tırmanma potansiyelini belirleyecek.

HKÜ, UI GREENMETRİC’TE SON 6 YILDA 234 BASAMAK YÜKSELDİ