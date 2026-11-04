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Holguin: Türkiye'den mesaj büyükelçi Başçeri aracılığıyla iletildi

BM'nin Kıbrıs Temsilcisi Maria Angela Holguin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Büyükelçi Ali Murat Başçeri aracılığıyla kendisine mesaj gönderdiğini bildirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Merve Çelik

Holguin: Türkiye'den mesaj büyükelçi Başçeri aracılığıyla iletildi

Holguin'in açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaptığı kısa görüşmenin ardından önemli bir ileti aktardı. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 12.00'de başlayıp 35 dakika sürdü; Holguin, görüşmeyi birkaç konuya ilişkin soru yöneltmek amacıyla kısalttığını belirtti.

ziyaret ve görüşme süreci:

Holguin, Cumhurbaşkanlığına gelişinde kendisini Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana'nın karşıladığını aktardı. Görüşmenin kısa sürmesinin nedeni olarak, Erhürman’a yönelteceği belirli soruların olduğunu söyledi. Ayrıca 9 Kasım için planlanan üçlü görüşmeye atıf yaparak, "Pazartesi günü bir gelişme yaşanabilmesi için çalışmaları nasıl sürdürebileceğimizi konuştuk" ifadesini kullandı.

türkiye ile temaslar:

Holguin, Türkiye ile temaslarına dair de bilgi verdi. Dün görüşme gerçekleştirdiği Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüşmesinde, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın kendisine Büyükelçi Başçeri aracılığıyla bir mesaj gönderdiğini açıkladı. Mesajın içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Holguin ayrıca bu konuyu, dün öğleden sonra bir araya geldiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'e de aktardığını belirterek temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın kendisine Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri aracılığıyla mesaj gönderdiğini açıkladı.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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