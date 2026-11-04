İhracat için bütçe büyüyor: 2027'de destek tutarı 65 milyar lira olarak açıklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda 2027 yılına ilişkin destek ve bütçe planını paylaştı. Bolat, mal ve hizmet ihracatını güçlendirmek amacıyla 2027 yılında ihracat destekleri için ayrılacak kaynağın 65 milyar lira olacağını belirtti. Bakanlık bütçesinin toplamının ise 104 milyar 287 milyon 271 bin lira olarak teklif edildiğini ifade etti.

İhracat performansı ve destekler:

Bolat, ekimde aylık mal ihracatının yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolar seviyesine ulaştığını, son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracatın ise yüzde 5,4 artışla 285,6 milyar dolar ile rekor kırdığını açıkladı. 2026 OVP hedefinin eylül ayında aşıldığını ve yılın ilk 10 ayında mal ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak net 12,4 milyar dolar yükseldiğini kaydetti.

Bakanlık, ihracatçıların uluslararası rekabet gücünü artırmak, pazarlama ve markalaşma faaliyetlerini desteklemek amacıyla çeşitli destekler sağlıyor. Geçen yıl 22 bin 686 mal ihracatçısına toplam 23,5 milyar lira destek verildi; 2026 için ayrılan kaynak 32,8 milyar liraye yükseldi ve halihazırda 15 bin 914 firmaya 21,2 milyar lira destek sağlanmış durumda.

Hizmetler ihracatında da artış gözleniyor: 2025'te 2 bin 435 hizmet ihracatçısı 7,4 milyar lira destek alırken, 2026'da bu tutar 12 milyar liraya çıktı ve şu anda 2 bin 104 firmaya yaklaşık 11 milyar lira destek sağlanmış durumda.

Yeni pazarlar, serbest bölgeler ve gümrük uygulamaları:

Bolat, 19 serbest bölgede geçen yıl 12,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiğini, bu yılın ilk 10 ayında ise yüzde 5,5 artışla 11 milyar dolar ihracat yapıldığını vurguladı. Ayrıca 2026 yılının ilk 10 ayında 53 ilin ihracatını artırdığı ve 30 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin olarak Bakan Bolat, 2025 yılında 45 milyarı uyuşturucu olmak üzere toplam 98,7 milyarlık kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandığını, 2026'nın ilk 10 ayında ise 54,5 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini ve bunun bedelinin 55,5 milyar olduğunu söyledi. Gümrük kapılarındaki yenileme çalışmalarının sürdüğünü ve ilave tedbirlerin alındığını belirtti.

Ticari ilişkiler, AB ile sürdürülen müzakereler ve hukuki adımlar:

Bolat, Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerde çelik kotaları konusunda Türkiye'nin payını korumayı başardığını; AB'nin yarı yarıya azalttığı kotada Türkiye'nin yüzde 70'ten fazla payını muhafaza ettiğini söyledi. Makine emniyeti mevzuatı uyumu, e-ticarette Türkiye kaynaklı parsellerin muafiyeti gibi kazanımların elde edildiği aktarıldı.

Yerli otomobil TOGG ile ilgili Çin tarafından başlatılan meselede iki yıllık inceleme sonrasında Türkiye'nin haklı bulunduğunu ve Çin'in kararı müzakere talebiyle sürdürdüğünü belirten Bolat, İsrail ile ticaretin durdurulması kararının titizlikle uygulandığını ve kurallara aykırı tespitler olması halinde hukuki süreçlerin başlatılacağını ifade etti.

Diğer düzenlemeler ve 2027 bütçe dağılımı:

Tüketici koruması kapsamında bu yıl 22 mevzuat değişikliğinin yürürlüğe girdiğini belirten Bolat, Hal Yasası'na ilişkin kanun taslağının Meclis grubuna sunulduğunu ve üretici birlikleri, kooperatifler ile pazarlarda üreticinin daha fazla yer almasını sağlayacak düzenlemelerin öngörüldüğünü söyledi.

Bakanlığın 2027 bütçe teklifinde ekonomik sınıflandırmaya göre öne çıkan kalemler şöyle: personel giderleri için 30 milyar 393 milyon 103 bin lira, SGK devlet primi giderleri için 3 milyar 345 milyon 560 bin lira, mal ve hizmet alım giderleri için 3 milyar 82 milyon 506 bin lira, sermaye giderleri için 1 milyar 790 milyon 465 bin lira, sermaye transferleri tertibine 52 milyon 500 bin lira ve mal ve hizmet ihracatını destekleme amaçlı cari transferlere 65 milyar 623 milyon 137 bin lira tahsis edildiği belirtildi.

Komisyon çalışmaları, Bakan Bolat'ın sunumunun ardından milletvekillerinin değerlendirmeleriyle devam etti.

BAKAN BOLAT: "2027 YILINDA MAL VE HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER İÇİN AYRILAN KAYNAK 65 MİLYAR LİRA OLACAKTIR"