Korkuteli'de yeni dönem: başkan Saniye Caran görevini bağımsız sürdürecek

Korkuteli'de kararın duyurulması:

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve belediye başkanlığı görevini bundan sonra bağımsız olarak sürdüreceğini bildirdi. 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde göreve geldiğini hatırlatan Caran, belediye başkanlığını bir makam olarak değil, halkın emaneti saydığını vurguladı.

kararın gerekçeleri:

Caran, kararının kendi hür iradesi ve vicdani değerlendirmesi sonucu alındığını belirterek, geçmişte birlikte yürüdükleri emek, dostluk ve paylaşılan mücadelelerin kendisi için kıymetli olduğunu dile getirdi. Kararını açıklarken, "Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli’mizin yarınları içindir" sözlerini öne çıkardı ve bu sorumluluğu her şeyin üzerinde tuttuğunu kaydetti.

süreç ve yerel yansımalar:

Caran, siyasi hayatında yeni bir yol ayrımına geldiğini ve kararın kolay alınmadığını ifade etti. Mesajında, farklı düşünce ve tercihlerin siyasetin doğasında olduğunu belirterek, herkesin görüşüne saygı duyduğunu; aynı anlayışla kendi kararının da karşılanacağına inandığını söyledi. Açıklama, belediye yönetiminin bundan sonra parti hattından bağımsız bir perspektifle sürdürüleceğinin işareti olarak değerlendirilebilir.

Başkanın istifasının ardından izlenecek adımlar, ilçe kamuoyunun ve yerel aktörlerin yakından takip edeceği konular arasında yer alacak. Caran'ın vurguladığı gibi, Korkuteli için öncelikli hedefin ilçenin huzurunu korumak olduğu mesajı, yerel yönetim anlayışında sürekliliğe işaret ediyor.

Caran'ın açıklaması, geçmişteki ortak çalışmalara duyduğu saygıyı koruduğunu açıkça ifade ederken, belediye başkanlığını artık parti kimliğinden ayrı bir zeminde yürütme kararlılığını da ortaya koyuyor. Bu adım, hem yönetim pratiği hem de yerel siyasetin algılanışı açısından ilçe düzeyinde etkili olacak bir dönemin başlangıcı olarak okunabilir.

SANİYE CARAN