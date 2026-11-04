Dolar 50,0168 +0,07%
Euro 56,3890 +0,82%
Bist 11.475,36 +4,10%
Altın Gram 6.517,21 +2,85%
EUR/USD 1,1270 +0,70%
Brent Petrol 101,65 -1,88%
--°

Korkuteli'de yeni dönem: başkan Saniye Caran görevini bağımsız sürdürecek

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, CHP üyeliğinden istifa ederek belediye başkanlığını bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı; kararını hür iradesiyle aldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Korkuteli'de yeni dönem: başkan Saniye Caran görevini bağımsız sürdürecek

Korkuteli'de kararın duyurulması:

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve belediye başkanlığı görevini bundan sonra bağımsız olarak sürdüreceğini bildirdi. 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde göreve geldiğini hatırlatan Caran, belediye başkanlığını bir makam olarak değil, halkın emaneti saydığını vurguladı.

kararın gerekçeleri:

Caran, kararının kendi hür iradesi ve vicdani değerlendirmesi sonucu alındığını belirterek, geçmişte birlikte yürüdükleri emek, dostluk ve paylaşılan mücadelelerin kendisi için kıymetli olduğunu dile getirdi. Kararını açıklarken, "Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli’mizin yarınları içindir" sözlerini öne çıkardı ve bu sorumluluğu her şeyin üzerinde tuttuğunu kaydetti.

süreç ve yerel yansımalar:

Caran, siyasi hayatında yeni bir yol ayrımına geldiğini ve kararın kolay alınmadığını ifade etti. Mesajında, farklı düşünce ve tercihlerin siyasetin doğasında olduğunu belirterek, herkesin görüşüne saygı duyduğunu; aynı anlayışla kendi kararının da karşılanacağına inandığını söyledi. Açıklama, belediye yönetiminin bundan sonra parti hattından bağımsız bir perspektifle sürdürüleceğinin işareti olarak değerlendirilebilir.

Başkanın istifasının ardından izlenecek adımlar, ilçe kamuoyunun ve yerel aktörlerin yakından takip edeceği konular arasında yer alacak. Caran'ın vurguladığı gibi, Korkuteli için öncelikli hedefin ilçenin huzurunu korumak olduğu mesajı, yerel yönetim anlayışında sürekliliğe işaret ediyor.

Caran'ın açıklaması, geçmişteki ortak çalışmalara duyduğu saygıyı koruduğunu açıkça ifade ederken, belediye başkanlığını artık parti kimliğinden ayrı bir zeminde yürütme kararlılığını da ortaya koyuyor. Bu adım, hem yönetim pratiği hem de yerel siyasetin algılanışı açısından ilçe düzeyinde etkili olacak bir dönemin başlangıcı olarak okunabilir.

SANİYE CARAN

SANİYE CARAN

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şırnak'ta çok çocuklu ailelere destek paketi: 77 aileye 56 bin lira
images

Meram'da ikinci dönemde planlı dönüşüm ve kültürel miras odaklı atılım
images

Mavi dalga amerika siyasetinde bir dizi tarihi ilki beraberinde getirdi
images

Holguin: Türkiye'den mesaj büyükelçi Başçeri aracılığıyla iletildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu: 54 takım tur atlama peşinde

Kula Gökçeören’de asbest borular devre dışı bırakılıp 1,5 km yeni içme suyu hattı döşendi

Fethiye'de festival korteji renkli anlara ev sahipliği yaptı

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı