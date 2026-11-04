Mavi dalga amerika siyasetinde bir dizi tarihi ilki beraberinde getirdi

Demokratlar kongre kontrolünü yeniden ele geçirdi:

Ara seçimlerin ilk sonuçları, Demokrat Parti için beklenmedik ve kapsamlı bir kazanımı işaret ediyor. Seçmenler, Başkan Donald Trump döneminin ikinci yarısında partinin politikalarına tepkilerini sandığa yansıtarak hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da Demokratları çoğunluğa taşıdı. Şu ana kadar Senato’da 54 sandalye kazanan Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nde de gerekli olan 218 sandalyeyi aşarak an itibarıyla 228 sandalyeye ulaştı.

Parti içi ve eyalet düzeyindeki sonuçlar, Michigan, Texas, Iowa, Kansas, North Carolina, South Carolina ve Ohio gibi yıllardır Cumhuriyetçi üstünlüğüyle anılan eyaletlerde bile Demokratların zaferler elde ettiğini gösteriyor. Bazı bölgelerde oy sayımları devam ederken sonuçlar Demokratların geniş bir coğrafyada ilerlediğini ortaya koyuyor.

Kritik eyaletlerde uzun süreli dengelerin değişmesi:

Bu seçimlerde dikkat çekici başka bir boyut, bazı eyaletlerde yıllardır süren tek parti hakimiyetinin sonlanması oldu. Kansas’ta Adam Hamilton, eyalette Senato seçimini 1932den bu yana ilk kez kazanan Demokrat oldu. Texas’ta ise James Talarico, 38 yıl aradan sonra eyaletten Senato’ya seçilen ilk Demokrat olarak tarihe geçti; Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxtonı mağlup etti ve kutlamalarda destekçilerine "Texas’ı geri aldık" diye seslendi.

Abdul El-Sayed: senatoya seçilen ilk Müslüman:

Michigan’daki Senato yarışının galibi Abdul El-Sayed oldu. 42 yaşındaki Mısır kökenli hekim, ABD Senatosu’na seçilen ilk Müslüman olarak tarihe geçti. Seçimi yaklaşık olarak yüzde 52 oy oranıyla kazanan El-Sayed’in rakibi Cumhuriyetçi Mike Rogers ise yüzde 45 civarında kaldı.

Zafer konuşmasında destekçilerine "Michigan, başardık" diyen El-Sayed, kampanya sürecinde Arapça ismini "Abdurrahman Muhammed El-Sayed" şeklinde telaffuz ettiği ve sıkça kullandığı "inşallah" sözcüğüne atıfta bulunarak esprili bir şekilde "Artık inşallah ifadesinden ‘elhamdülillah’ ifadesine geçebiliriz" ifadelerini kullandı. Kampanya boyunca hedef gösterildiği konulara da değinen El-Sayed, Demokrat Parti ön seçimleri ve Senato yarışındaki desteğe teşekkür etti.

Seçim sürecinde El-Sayed, İsrail’in Gazze’deki politikalarına ilişkin eleştirilerde bulunmuş ve ABD’nin İsrail’e yönelik askeri yardımlarının durdurulması gerektiğini savunmuştu. Bu duruş, kampanya boyunca tartışma yarattı ve seçim gecesi de kamuoyunun ilgi odağı oldu.

Seçimlerden doğan diğer tarihi ilkler:

2026 ara seçimleri sadece partilerin güç dengelerini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda ülke tarihine geçen bir dizi "ilk"e sahne oldu. Demokratların valilik yarışlarında elde ettiği başarılar, 20 yıl sonra valiliklerde çoğunluğu tekrar sağlamasına yol açtı; kesin olmayan sonuçlara göre Demokratlar en az 27 eyalette valilikleri kazandı.

Bu kapsamda öne çıkan sonuçlar şunlar:

Keisha Lance Bottoms Georgia valiliğini kazanarak, ABD’nin 250 yıllık tarihinde vali seçilen ilk siyahi kadın oldu ve Georgia tarihindeki ilk beyaz olmayan vali olarak kayda geçti. Deb Haaland, New Mexico valiliğini kazanarak tarihte vali seçilen ilk Amerikan yerlisi kadın oldu ve rakibi Gregg Hull’u mağlup etti. Minnesota’dan Peggy Flanagan ise Senato’ya seçilerek ABD Senatosu’nda görev yapan ilk Amerikan yerlisi kadın oldu.

Ayrıca Nevada’da Aaron Ford eyalet tarihinin ilk siyahi valisi olurken, Florida’da Byron Donalds ve Wisconsin’de David Crowley de eyaletlerinde ilk siyahi valiler olarak kayıtlara geçti. Texas seçmenleri mevcut Vali Greg Abbott yerine eyaletin ilk Latin Amerika kökenli kadın valisi olacak Gina Hinojosayı seçti. California’da ise eski Başsavcı Xavier Becerra, 1875’te görev yapan Romualdo Pacheco’dan bu yana eyaletin ilk Latin Amerika kökenli valisi oldu.

Sonuçların siyasi anlamı:

Seçimler, Demokratların geniş bir coğrafyada oyunu artırdığını ve Cumhuriyetçilerin uzun süreli hakimiyet bölgelerinde dahi kırılmalar yaşandığını gösteriyor. Kongre’nin her iki kanadında kontrolün Demokratlara geçmesi, önümüzdeki dönemde yasama gündeminde büyük değişikliklere yol açma potansiyeli taşıyor.

Bir diğer önemli boyut ise bu seçimlerin temsil çeşitliliğini artırması: Senato ve valilik yarışlarından çıkan sonuçlar, daha önce siyasi temsil hakları sınırlı kalan toplulukların üst düzey görevlere gelmesine zemin hazırladı. Bu durum, ABD siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Sonuç olarak, 2026 ara seçimleri hem partiler arası dengeyi yeniden belirledi hem de Amerikan siyaset tarihinde bir dizi "ilk"e kapı açtı; bu gelişmelerin kısa ve orta vadede ulusal politika üzerinde belirleyici etkileri olması bekleniyor.

DEMOKRAT ABDUL EL-SAYED, ABD SENATOSU’NA SEÇİLEN İLK MÜSLÜMAN OLDU