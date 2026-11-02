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Müzik birleştiriyor: flüt ve piyano resitali sosyal medyanın etkilerine dikkat çekti

Flüt ve piyanonun buluştuğu resitalde çeşitli dönem ve türlerden eserler seslendirildi; etkinlik sosyal medyanın olumsuz etkilerine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Müzik birleştiriyor: flüt ve piyano resitali sosyal medyanın etkilerine dikkat çekti

resitalin ayrıntıları:

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen resitalde, Doç. Dr. Ayşe Kaptan Aykal piyanoda, Dr. Öğr. Üyesi Eda Nazlımoğlu flütte sahne aldı. Program, klasik müzikten tangoya ve Türk müziğine uzanan geniş bir repertuvar sundu.

Konserde Bach ve Khachaturian eserlerinin yanı sıra Piazzolla'nın tangoları da yer aldı. Ayrıca Türk müziğinin sevilen parçaları Şehnaz Longa, Katibim ve Nihavend Longa flüt ve piyano için yapılan düzenlemelerle seslendirildi; eserlerin farklı türleri bir araya getiren yorumları öne çıktı.

projenin amacı ve iş birliği:

Etkinlik, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Evran Acar yürütücülüğünde ve Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi iş birliğiyle düzenlenen bir proje kapsamında gerçekleştirildi. Projenin hedefi, sosyal medyanın olumsuz etkilerini sanat yoluyla azaltmak ve müziğin birleştirici gücünü vurgulamaktı.

Dinleyiciler resitalin repertuvarındaki çeşitlilik ve müzikal yorumlardan etkilendi; etkinlik genelinde izleyicilerin beğenisi dikkat çekti. Program, farklı müzik geleneklerini aynı sahnede buluşturarak hem öğretim üyelerinin performansını hem de projenin toplumsal hedefini öne çıkardı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN EKRANI SUSTUR, NOTALARA KULAK VER BAŞLIKLI FLÜT-PİYANO RESİTALİNDE, TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ DOÇ. DR. AYŞE KAPTAN AYKAL VE DR. ÖĞR. ÜYESİ EDA NAZLIMOĞLU DİNLEYİCİLERLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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