Horlamanın ardında gizlenen risk: uykuda nefes durması ihmal edilmemeli

Gece horlaması ve uyku apnesi riski:

Gece boyunca sık horlama, gece uykusunda nefes durmaları ve boğulur gibi uyanma hissi, uyku apnesi belirtisi olabilir. Medical Park Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Emre Oymak, yalnızca arada bir görülen hafif horlamaların çoğu zaman zararsız olduğunu ancak horlamaya solunum durması ve gündüz belirtilerinin eşlik etmesi halinde mutlaka değerlendirme gerektiğini vurguluyor.

Belirtiler ve gündelik etkileri:

Uyku apnesinde üst solunum yollarındaki kasların gevşemesiyle hava yolunun daralması ve bunun sonucu oluşan titreşimler horlamaya yol açar. Ancak asıl uyarıcı işaretler, uyku sırasında eşin nefesin kesildiğini fark etmesi, kişinin gece sık sık uyanması veya boğulur gibi uyanma deneyimidir. Op. Dr. Oymak, bu şikâyetlerin gündelik yaşamı etkileme potansiyeline dikkat çekiyor: gün içinde aşırı uyku hali, yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve sabah baş ağrısı sık görülür.

Nedenler ve tetikleyici faktörler:

Horlama, üst solunum yolunun anatomik ve fonksiyonel nedenleriyle ortaya çıkabilir. Fazla kilo, boyun çevresindeki yağ dokusunun artması nedeniyle hava yolunu daraltabilir. Alkol alımı ve sakinleştirici etkili ilaçlar üst solunum yolu kaslarının gevşemesini artırarak sorunu şiddetlendirebilir. Ayrıca burun tıkanıklığı ve sırt üstü pozisyonda yatma solunum yollarının açıklığını azaltarak horlamayı ve apne riskini yükseltebilir.

Sağlık riskleri ve uzun vadeli etkiler:

Tanı konup tedavi edilmediğinde uyku apnesi, yalnızca yorgunluğa yol açmakla kalmaz; tekrarlayan oksijen düşmeleri ve uyanmalar kan basıncında değişikliklere neden olabilir ve hipertansiyon riskini artırabilir. Bazı hastalarda kalp ritmi bozuklukları gibi kardiyovasküler sorunlar da görülmektedir. Bu nedenle belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Tanı ve tedavi süreçleri:

Horlama yakınmasıyla başvuran kişilerde ilk adım ayrıntılı öykü almak ve kulak burun boğaz muayenesi yapmaktır. Op. Dr. Emre Oymak, fazla kilo, burun tıkanıklığı ve üst solunum yolunun yapısal özellikleri gibi risk faktörlerinin değerlendirilmesinin önemine işaret ediyor. Gündüz belirgin uyku hali, yorgunluk veya tanıklı nefes durmaları varsa uyku apnesinden şüphelenilir ve tanıyı kesinleştirmek için gerekli görülen hastalara polisomnografi adı verilen uyku testi uygulanır.

Test sonuçlarına göre tedavi seçenekleri kişiye özel belirlenir. İlk basamakta yaşam tarzı değişiklikleri önerilir: kilo verme, uyurken yan pozisyon tercih etme, alkol ve sedatif ilaçlardan kaçınma ile sigarayı bırakma gibi önlemler horlamayı azaltabilir. Ancak uyku apnesi tespit edilen kişilerde yaşam tarzı değişiklikleri tek başına yeterli olmayabilir; uyku sırasında kullanılan cihazlar veya uygun olgularda cerrahi müdahale değerlendirilir.

Sonuç olarak, her horlama ciddi bir hastalık anlamına gelmese de horlamaya nefes durmalarının eşlik etmesi, gündüz uyku hali veya diğer belirtilerin varlığında uzman değerlendirmesi gerekir. Erken tanı ve uygun tedavi, hem günlük yaşam kalitesini iyileştirir hem de olası kardiyovasküler riskleri azaltır.

KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI OP. DR. EMRE OYMAK