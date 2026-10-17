Pile'de barış festivali buluşması: Erhürman ve Hristodulidis yan yana

Pile'de iki toplum liderleri kültürel etkinliklerde bir araya geldi

6. İki Toplumlu Pile Barış Festivali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in katılımıyla Pile'de gerçekleştirildi. Etkinlik, Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumları arasında kültürel ilişkileri ve diyalogu güçlendirmeyi amaçlıyor.

festival programı ve katılımcılar:

Festival, Pile Türk İlkokulu arkasındaki halı sahada saat 19.00'da başladı. Etkinlikte Türk ve Rum müzik grupları ile iki toplumlu folklor ekibi sahne aldı. Organizasyon, Pile Türk ve Rum muhtarlıkları ile BM Barış Gücü Pile Ofisi iş birliğinde düzenlendi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Rum siyasi partisi AKEL de festivalde yer aldı.

Toplumsal düzeyde karşılıklı temasları artırmayı hedefleyen festivalin sahne programı, iki toplum arasındaki kültürel paylaşıma vurgu yaptı ve katılımcılar arasında sıcak temaslara olanak verdi.

iki liderin görüşme geçmişi:

Erhürman ile Hristodulidis daha önce 13 Ekim'de BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde görüşmüştü. İki liderin birlikte Pile Barış Festivali'ne katılması da söz konusu görüşmede kararlaştırılmıştı; festival buluşması, bu karara bağlı olarak sahada somut bir karşılaşma niteliği taşıdı.

Etkinlik, bölgedeki kültürel iş birliğinin sembolik bir göstergesi oldu ve liderlerin ortak görünümü, iki toplum arasında diyaloğun devam edeceğine dair bir işaret sundu.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN İLE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS, KIBRIS TÜRKLERİ İLE KIBRIS RUMLARINI KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE BİR ARAYA GETİRMEYİ AMAÇLAYAN 6. İKİ TOPLUMLU PİLE BARIŞ FESTİVALİ’NDE BİR ARAYA GELDİ.