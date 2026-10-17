Hürmüz boğazı'nın açılması için iran 7 günlük plan sundu, karar ABD'ye kaldı

İran'ın teklifinin ayrıntıları:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin yürütülen diplomatik çabalara dair bilgi verdi. Arakçi, İran'ın Katar aracılığıyla ABD'ye ilettiği 7 günlük plan kapsamında gerekli şartların sağlanması halinde boğazın yeniden açılabileceğini ve deniz trafiğinin yedi gün içinde normale dönebileceğini bildirdiklerini belirtti. Arakçi, bu noktadan sonra kararın ABD'ye ait olduğunu vurguladı.

Diplomasi, uygulama ve yaşanan aksaklıklar:

Bakan Arakçi, İran ile ABD arasındaki arabuluculuk süreçlerine değinerek, Pakistan ve Katar aracılığındaki girişimlerin sonuç verdiğini söyledi. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan İslamabad Mutabakatı'nın 5’inci maddesi uyarınca İran, gemilerin güvenli geçişini kolaylaştıracak düzenlemeleri üstlenmiş; İran da bu taahhüdün hayata geçirilmesi için Umman ile teknik görüşmelere başlamıştı. Arakçi, bu süreçte deniz trafiğinin iki hafta içinde savaş öncesi seviyesinin yaklaşık %60'ına ulaştığını, ancak ABD'nin tek taraflı adımları ve askeri saldırılar nedeniyle mutabakatın tam olarak uygulanamadığını ifade etti.

Uluslararası hukuk ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki mesaj:

Toplantıda İslam dünyasında birlik ve diyalog çağrısı yapan Arakçi, Teşkilatın kuruluş ilkelerinin Birleşmiş Milletler Şartı ile örtüştüğünü hatırlattı. Arakçi, devletlerin egemen eşitliği, toprak bütünlüğü, iç işlerine müdahale etmeme, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve güç kullanımından kaçınılmasının temel ilke olduğunu belirtti ve bu ilkelerin seçici uygulanmasının değerlerini yitireceği uyarısında bulundu.

Bölgesel krizler, Yemen ve ortak güvenlik vurgusu:

Arakçi, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmalarla ilgili olarak Yemen sorununun tek gerçekçi çözümünün tüm tarafların dahil olduğu kapsamlı bir siyasi süreç olduğunu söyledi. İran'ın Yemen ve Suudi Arabistan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, birlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirten Arakçi, askeri yöntemlerin kalıcı barışı sağlayamayacağını, siyasi çözüm yollarının dışlanmasının sorunları daha da karmaşıklaştıracağını ifade etti. Ayrıca bölgesel güvenliğin ancak ortak çabayla sağlanabileceğini vurguladı ve hiçbir ülkenin başkalarının güvenliğini tehlikeye atarak kendi kalıcı güvenliğini temin edemeyeceğini kaydetti.

Arakçi, İran'ın son iki yılda iyi niyetle yürüttüğü müzakerelere rağmen zaman zaman askeri saldırılarla karşılaştığını, bu durumun ciddi bir güvensizlik yarattığını söyledi. Buna rağmen İran'ın diplomasiyi sürdürdüğünü, karşılıklı saygı ve güvenilir garantiler temelinde diyaloğa açık olduklarını, ancak baskı ve tehditle egemenlik haklarından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, IRAK’IN BAŞKENTİ BAĞDAT'TA DÜZENLENEN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 52. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI KONUŞTU.