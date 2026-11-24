Erzincan'da soba talebinde mevsimlik artış

Erzincan'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte soba satışlarında belirgin bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle doğal gazın ulaşmadığı köy ve kırsal yerleşimlerde sobalar hâlâ birincil ısınma aracı olmayı sürdürüyor. Satıcılar, sabah saatlerinde düşen hava sıcaklıklarının müşterileri harekete geçirdiğini bildiriyor.

Kırsalda kullanım ve model tercihi:

Köylerde en çok tercih edilen tipler odunla yakılan sobalar oluyor. Vatandaşların yoğun ilgisi fırınlı modeller üzerinde toplanırken, bu sobaların hem pişirme hem de ısıtma işlevini bir arada sunması talebi artırıyor. İşletmeciler, yeni sezon ürünlerini görmek isteyenlerin iş yerlerine gelerek modelleri incelediğini aktarıyor.

Fiyat aralıkları ve piyasa görüşleri:

Satıcılar geçen yıla göre fiyatların arttığını belirtiyor. Genel olarak soba fiyatları model ve özelliklere göre farklılık gösteriyor; fiyatlar 10 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar yükseliyor. Özellikle fırınlı soba modellerinde 10 bin liradan başlayıp 30-40 bin liraya kadar çıkan seçenekler bulunuyor.

Kent merkezinde ise doğal gaz kullanımının yaygınlaşması nedeniyle soba talebinde görece azalma olduğu gözlemleniyor. Buna karşılık kırsalda sobanın ekonomik ve pratik ısınma çözümü olarak tercih edilmesi, satışların mevsimle paralel artmasına yol açıyor.

Satıcılar, havalar daha da soğudukça kent ve kırsaldaki hareketliliğin artmasını bekliyor. Alıcıların model, yakıt tipi ve fırınlı olma gibi özelliklere göre araştırma yaptığı, fiyat ve performans kıyaslaması sonrası satın alma kararını verdikleri aktarılıyor.

ERZİNCAN'DA SOBA SATIŞLARINDA KIŞ HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR