Projeyle Nutuk 8 dilde erişime açıldı

Projeye ilişkin açıklama:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onayıyla yatırım programına alınan projenin hayata geçirildiğini duyurdu. Zorlu, çalışmanın Nutuk’un uluslararası erişimini artırmak amacıyla hazırlandığını belirtti.

Proje kapsamında Kazakça ve Türkmence dahil 8 dile çeviri yapılarak eser, yeniden yayımlandı. Zorlu, Nutuk’un farklı formatlarda sunulmasının metnin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve anlaşılmasını kolaylaştıracağını vurguladı.

Platform ve içerik özellikleri:

Açıklamaya göre Nutuk; metin, ses ve görüntü içeriklerinden oluşan bir platformda dünya kamuoyuna sunuldu. Bu çoklu format, hem okuma hem de dinleme yoluyla içeriğe erişim imkânı sağlıyor ve görsel-işitsel öğelerle metnin aktarımını destekliyor.

Platform ayrıca Atatürk Ansiklopedisi, Türk Dünyası Ansiklopedisi, Türk Tarih Kurumu ve TDK Türkçe Sözlük ile entegre arama yapma imkanı tanıyor; böylece kullanıcılar metin içinde geçen terimler ve tarihî referanslar hakkında doğrudan bağlantılara ulaşabilecekler.

Projenin hedefi ve önemi:

Zorlu, projenin amaçlarını özetlerken Nutuk’un Milli Mücadele, Cumhuriyetimizin önemi ve Türk milletinin yeniden uyanışı gibi temel temalarını nesiller boyu irdelenebilir kılmayı hedeflediklerini ifade etti. Yetkililer, erişim kolaylığı sayesinde eserin tarihî ve kültürel değerinin daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından kavranacağını belirtiyor.

Bu adım, Nutuk’un uluslararası dil çeşitliliğinde yayımlanması ve entegre kaynaklarla desteklenmesi sayesinde, hem akademik araştırmalar hem de genel okuyucu için erişilebilirliği artırmayı amaçlıyor.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KÜRŞAD ZORLU, "KAZAKÇA VE TÜRKMENCE DAHİL 8 DİLE ÇEVRİLEREK YENİDEN YAYIMLANAN NUTUK, AYNI ZAMANDA METİN, SES VE GÖRÜNTÜ İÇERİKLERİNDEN OLUŞAN BİR PLATFORMDA DÜNYAYA SUNULDU" DEDİ.