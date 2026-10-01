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Hurdacıda çıkan alevler Payas ekiplerinin müdahalesiyle hızla söndürüldü

Hatay'ın Payas ilçesindeki hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; can kaybı yaşanmadı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 08:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hurdacıda çıkan alevler Payas ekiplerinin müdahalesiyle hızla söndürüldü

Payas'ta hurdacıdaki yangın:

Hatay'ın Payas ilçesinde, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıda yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevler hızlı müdahale gerektirdi ve olay yerine sevk edilen ekipler hemen çalışmaya başladı.

yangının gelişimi:

Yangın, hurdacı alanında yoğun alevlenme şeklinde başladı. Bölgedeki ekipler kısa sürede yangın mahalline ulaşarak söndürme ve soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Olay sırasında çevredeki güvenlik önlemleri alındı ve yangının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler uygulandı.

müdahale ve sonuçlar:

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürme çalışmaları tamamlandı. Yapılan açıklamada, yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak çevre güvenliği sağlandı.

PAYAS YENİŞEHİR MAHALLESİ’NDE ÇIKAN İŞ YERİ YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA...

PAYAS YENİŞEHİR MAHALLESİ’NDE ÇIKAN İŞ YERİ YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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