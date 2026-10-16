Şehirleri afetlere karşı güçlendirecek yol haritası belirlendi

Bursa önceliğini afet dayanıklılığı ve döngüsel ekonomiye taşıyor

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 46. Olağan Meclis Toplantısı, 16-17 Ekim tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Gaziantep Vali Yardımcısı Oktay Kaya, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile üye belediyelerin başkan, yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı.

Afet odağı: şehir planlamasında yeni öncelik

Toplantıda söz alan Başkan Vekili Şahin Biba, kentleşme ve sanayileşmenin hızla büyüttüğü risklere dikkat çekti. Bursa’nın son yarım asırda 20 kattan fazla büyümesiyle ortaya çıkan sorunların herkes tarafından tahmin edilebileceğini belirten Biba, "Afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmak için bir yol haritası belirledik" dedi. Biba, bundan sonraki tüm çalışmalarda afetlerin öncelikli unsur olacağını ifade ederek, belediye uygulamalarına somut bir yaklaşım getireceklerini söyledi.

Biba, şehir içinde yapılacak kamusal düzenlemelerin afet anında toplanma alanı ve acil müdahale altyapısı olarak da işlev görmesinin sağlanacağını vurguladı. Bir parkın tasarımından altyapısına kadar afet senaryolarıyla uyumlu planlama yapılacağını belirterek, Bursa ve genel olarak Türkiye’nin deprem ve diğer afetlere karşı kırılganlığının göz ardı edilemeyeceğini yineledi.

Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi: uygulama ve finansman

Toplantının ana teması olan "Sağlıklı kentlerde döngüsel ekonomi ve atık yönetimi" bağlamında konuşan Biba, ilçelerin topladığı atığın işlenmesi, geri kazanılması ve kalanının uygun şekilde bertaraf edilmesinin birbirini tamamlayan süreçler olduğuna dikkat çekti. Bu hizmetler yürütülürken aynı zamanda atığın azaltılmasına yönelik önlemler aranması gerektiğini söyledi. Vatandaşın evde ayırdığı atığa uygun toplama ve işleme düzeninin kurulmasının önemini vurguladı.

Biba, yeniden kullanılabilecek malzemelerin değerlendirilmesinin hem kaynakların korunması hem de ekonomiye kazandırılması açısından değer taşıdığını belirtti. Ancak bu çalışmaların sürdürülebilirliği için finansman konusuna dikkat çekti: bir tesisin kurulması kadar işletme bütçesinin de sağlanması gerektiğini ifade etti. Atık finansmanında yatırımın yanı sıra işletme giderlerinin de hesaba katılması gerektiğini söyleyen Biba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıfır atık vurgusunu belediye hizmetleri açısından yol gösterici bulduklarını anlattı.

Bursa özelinde yapılan uygulamalara da değinen Biba, "Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf projemizin uygulama imar planı meclisimizde kabul edildi" bilgisini verdi. Ayrıca kurum içindeki sıfır atık uygulamalarını desteklemek amacıyla personele "çevre ve sıfır atık" eğitimi düzenlediklerini belirtti ve kentlerde uygulamada karşılaşılan güçlüklerin paylaşılmasının ortak öğrenme sağlayacağını söyledi.

Panel: akademi ve politika bir arada

Açılışın ardından Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi konulu ilk oturum gerçekleştirildi. Panel, SKB Danışma Kurulu Üyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Feza Örüç’ün moderatörlüğünde yapıldı. Panelde; İstanbul Politikalar Merkezi temsilcisi, Çukurova Üniversitesi Balıkçılık Temel Bilimler Bölümü’nden Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Güray Çelik ve Ege Üniversitesi İktisat Bölümü’nden Doç. Dr. Özge Kozal yer aldı.

Toplantı, şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik politika önerileri ve atık yönetiminde döngüsel ekonomi uygulamalarının finansmanı üzerine teknik ve uygulamalı tartışmalarla sürdü. Bursa temsilcileri, deneyim paylaşımı ve ortak çözüm arayışına açık olduklarını vurgulayarak, belediyeler arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ’NİN 46. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’NDA KONUŞAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, "AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ŞEHİRLER OLUŞTURMAK İÇİN BİR YOL HARİTASI BELİRLEDİK. BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE YAPACAĞIMIZ TÜM ÇALIŞMALARDA AFETE ÖNCELİK VERECEĞİZ" DEDİ.