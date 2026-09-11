şam’da devlet korumasındaki yedi suriyeli çocuk ailelerine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şam’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Türkiye’de devlet koruması altında bulunan ve Suriye’de aile bağı tespit edilen 7 çocuğun yetkili makamlara teslim edildiğini açıkladı. Ziyarette Bakan Göktaş’a Suriyeli mevkidaşı Hind Kabavat ve Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz eşlik etti.

ziyaret ve teslimat sürecinin ayrıntıları:

Bakan Göktaş, Şam’da çocukların yeni yerleşim yeri olan Hayat Melodisi Yetimhanesi'ni ziyaret ederek teslim törenine katıldı. Yapılan sosyal incelemeler sonucunda geri dönüş sürecinin gönüllülük esasına dayandığı ve aile bağları bulunan 3 kız, 4 erkek çocuğun Suriye devletine emanet edildiği bildirildi. İki bakan, yetimhane ziyareti ve teslimatın ardından ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

sosyal hizmetler, eğitim ve psikososyal destek:

Yetkililer, çocukların en çok ihtiyaç duyduğu ortamın sevgi dolu bir aile olduğu vurgusunu yaptı ve gönüllü geri dönüşlerin çocukların üstün yararı gözetilerek yürütüleceğini belirtti. Suriyeli Bakan Hind Kabavat, aileleri bulunamayan çocukların Hayat Melodisi Merkezi’nde kalmaya devam edeceğini, okula devam edeceklerini, Arapça öğretmenleri ve psikolojik destek alacaklarını ifade etti. Kabavat ayrıca tercüme dersleri ile psikolojik ve duygusal destek süreçlerinin derhal başlayacağını aktardı.

Bakan Göktaş, Mayıs ayında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında iş birliğiyle başlatılan sürecin sosyal hizmet boyutunu vurgulayarak çocukların huzurlu ve mutlu bir gelecek umuduyla ailelerine kavuşmasının hedeflendiğini söyledi. Türkiye’nin, savaş sürecinde Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini belirten Göktaş, misafirperverlikleri için Suriye halkına teşekkür etti.

ileriye dönük iş birliği ve hedefler:

Her iki bakan da Türkiye ile Suriye arasındaki mutabakat zaptı çerçevesinde iş birliğinin devam edeceğini ve önceliklerinin çocukların sevgi dolu, güvenli ortamlarda büyümesi olduğunu vurguladı. Göktaş, gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından diğer çocuk gruplarının da kademeli olarak Suriye’ye dönüşlerinin planlandığını aktardı ve kadınlar, çocuklar, engelliler ile yaşlılara yönelik çalışmaların Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte geliştirileceğini belirtti.

Hind Kabavat, Türkiye ile kurulan iş birliğinin elzem olduğunu söyleyerek, yürütülen koordinasyon sayesinde çocukların güvenli bir yere yerleştirildiklerinden emin olunabildiğini kaydetti. Kabavat ayrıca sürecin rakamsal gelişimini de paylaşarak başlangıçta sayısı 35 olan çocuk grubundan 8 çocuğun kaldığını, bugün 7 çocuğun geri dönüşünün gerçekleştiğini ve Türkiye’de ise yalnızca 1 çocuğun kaldığını belirtti.

Yetkililer, geri dönüşlerin gönüllülük esasına göre ve çocukların üstün yararı göz önünde bulundurularak devam edeceğini, sağlanacak eğitim, çeviri ve psikososyal desteklerle entegrasyon sürecinin takip edileceğini duyurdu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, DEVLET BAKIMI VE KORUMASI ALTINDA BULUNAN 7 SURİYELİ ÇOCUĞU SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM'DA YAKINLARIYLA KAVUŞTURDU.