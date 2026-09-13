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Kepçeyle yön değiştirildi, köy su baskınından kurtuldu

Gökpınar kanalının patlamasında, kepçeyle suyun yönünü değiştiren İbrahim Kaplanbaba sayesinde Gürün'ün Bahçeiçi köyü büyük bir su baskınından korundu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 01:08

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kepçeyle yön değiştirildi, köy su baskınından kurtuldu

Gökpınar kanalındaki patlama köyü tehdit etti

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Gökpınar ırmağından Malatya'nın Derende ilçesine giden sulama kanalının Bahçeiçi köyü yakınlarında patlaması sonucu açığa çıkan tonlarca su paniğe neden oldu. Olayı fark eden köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.

Müdahale ve yönlendirme çalışması:

Köylülerden İbrahim Kaplanbaba, şansına ait kepçeyle risk alarak akıntıya girdi ve suyun yönünü değiştirerek boşalan suyun ırmakla birleşmesini sağladı. Bu hamle, köyün merkezinin sular altında kalmasını önledi.

Hasar ve yerel yetkililerin müdahalesi:

Irmağın taşması nedeniyle ırmak kenarındaki tarlalar ve mesire alanları su altında kaldı. İlçe kaymakamı Selami Alper Özkan bölgeye giderek incelemede bulundu. Olay yerinde ilçe özel idaresi ve Gürün Belediyesi ekipleri çalışmalar başlattı.

Köy muhtarı Arif Koca, Gökpınar kanalının patlaması sonucu mesire alanının suyla kaplandığını belirterek, can kaybı yaşanmamasına şükredildiğini ifade etti. Jandarma ve yerel ekiplerin çalışmalarıyla hasarın daha da büyümesinin önlenmesine çalışılıyor.

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE SULAMA KANALI PATLADI, VATANDAŞIN KEPÇESİ İLE SUYUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMESİ...

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE SULAMA KANALI PATLADI, VATANDAŞIN KEPÇESİ İLE SUYUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMESİ FACİAYI ÖNLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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