Erzincan’da Armutlu köyünde atlı gelin alma geleneği sürüyor

Armutlu'da atlı gelin alma seremonisi:

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Armutlu köyünde, unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden biri olan atlı gelin alma merasimi düğünlerde yaşatılmaya devam ediyor. Köyde geçmişten günümüze aktarılan bu uygulama, yerel düğünlerin en belirgin ritüellerinden biri olarak korunuyor.

Törenin yürüyüşü ve ritüelleri:

Düğünlerde gelin, yöresel kıyafetlerle süslenip ata bindirilerek baba evinden uğurlanıyor. Davul ve türküler eşliğinde oluşan kortej; köy sokaklarında, alkışlar ve kalabalığın katılımıyla renkli görüntüler sunuyor. Gelinin at üzerinde ilerleyişi, törene katılanların en çok ilgi gösterdiği anlardan biri oluyor.

Gelin evinin önünde yapılan duaların ardından, törene katılan büyüklerin hayır duası alınıyor; daha sonra gelin, yöre geleneklerine uygun biçimde atlı alay eşliğinde uğurlanıyor. Bu ritüel, toplumsal birlik ve geleneğe bağlılığın somut bir ifadesi olarak kabul ediliyor.

Kültürel devamlılık ve önemi:

Modern yaşamın etkisiyle birçok yöresel uygulama olduğu gibi bu gelenek de giderek azalmaya yüz tutsa da Armutlu köyünde sürdürülmesi, yöre kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması bakımından önem taşıyor. Atlı gelin alma, hem toplumsal belleğin canlı tutulmasına hem de düğünlerin ritüel zenginliğinin korunmasına katkı sağlıyor.

Armutlu'daki törenler, geleneksel unsurların korunmasının yanı sıra köy içi dayanışmayı ve ortak hafızayı güçlendiriyor; katılanlar bu anları ilgiyle izleyip kaydederek bellekte yeni izler bırakıyor.

ERZİNCAN’DA ASIRLIK GELENEK ATLI DÜĞÜN ALAYIYLA YAŞATILIYOR