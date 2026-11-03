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Hüyük yakınlarında şarampole devrilen otobüste 45 yolcu yaralandı

Antalya-Iğdır seferindeki şehirlerarası otobüs, Beyşehir'e 20 km kala Hüyük yakınlarında şarampole devrildi; 45 kişi yaralandı, çoğu hafif.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hüyük yakınlarında şarampole devrilen otobüste 45 yolcu yaralandı

Kaza ve olay yeri:

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait 06 FDF 199 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Beyşehir'e yaklaşık 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

yaralıların durumu ve sevk:

Kazada otobüste bulunan toplam 45 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin yaralanma durumu hafif olarak değerlendirildi; daha ciddi yaralanma şüphesi bulunan 5 kişi Konya'ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

soruşturma sürüyor:

Olay yerinde ve hastanelerde ilk müdahaleler tamamlandıktan sonra yetkililer kaza ile ilgili tahkikata başladı. Polis ve jandarma ekipleri kazanın oluş nedenini ve olası etkenleri araştırıyor; olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralı

Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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