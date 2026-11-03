Hüyük yakınlarında şarampole devrilen otobüste 45 yolcu yaralandı

Kaza ve olay yeri:

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait 06 FDF 199 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Beyşehir'e yaklaşık 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

yaralıların durumu ve sevk:

Kazada otobüste bulunan toplam 45 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin yaralanma durumu hafif olarak değerlendirildi; daha ciddi yaralanma şüphesi bulunan 5 kişi Konya'ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

soruşturma sürüyor:

Olay yerinde ve hastanelerde ilk müdahaleler tamamlandıktan sonra yetkililer kaza ile ilgili tahkikata başladı. Polis ve jandarma ekipleri kazanın oluş nedenini ve olası etkenleri araştırıyor; olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralı