Huzurevinde anılar konuşuldu: yaşlılar günü ziyareti

Vali Eldivan huzurevini ziyaret etti:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan vatandaşlarla Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, her birine sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diledi.

sohbet ve iyi dilekler:

Vali Eldivan, büyüklerin hayat tecrübelerinin topluma yol gösterdiğini vurguladı. Ziyarette sevgi, saygı ve vefa duygularının önemine değinilerek, yaşlıların gönüllerinde yer almanın gerekliliği üzerinde duruldu.

anların paylaşıldığı bir gün:

Gün boyunca sakinlerle yapılan sohbetler samimi bir atmosferde geçti; anılar paylaşıldı ve misafirlerin talepleri dinlendi. Ziyaret, Dünya Yaşlılar Günü'nün anlam ve önemine uygun şekilde tamamlandı.

HUZUREVİ SAKİNLERİNİN 'YAŞLILAR GÜNÜ' KUTLANDI