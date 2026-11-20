Programa ilişkin ayrıntılar:

Aksaray'da düzenlenen Somuncu Baba 614. vuslat yıldönümü anma programı "Ruz-i Vuslat" etkinliği kapsamında Hasan Dağı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı, ardından Somuncu Baba'yı anlatan kısa bir film gösterimi sunuldu.

Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Fatih Eğitim-Bilim Vakfı (FEBVA) Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Aksaray protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

bakan çiftçi'nin konuşmasının ana temaları:

Konuşmasında Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'ni rahmetle yad eden Bakan Çiftçi, Somuncu Baba'nın hatırasının şehirlerde, fırınlarda ve evlerde uzun yıllardır yaşatıldığını belirtti. Çiftçi'nin konuşmasında öne çıkan vurgu, Anadolu'nun manevi temelini oluşturan irfan ve güzel ahlak oldu.

Çiftçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Anadolu dediğimiz bu aziz vatanı bize vatan kılan, yurt kılan şey kılıçların keskinliğinden ziyade gönüllerin enginliğidir." Bu cümle, konuşmanın merkezinde yer alarak Somuncu Baba'nın paylaşım, helal kazanç ve toplumsal dayanışma örneği olarak anılmasını pekiştirdi.

Bakan, Somuncu Baba'yı yetiştiren hazretlerin, Hacı Bayram-ı Veli başta olmak üzere Anadolu'daki gönül sultanlarının manevi iklime katkılarını hatırlattı. Konuşmada adı geçenler arasında Ahmet Yesevi, Horasan erenleri, Akşemseddin, Yunus Emre, Mevlânâ, Abdülhakim Arvasi ve Mahmut Sami Ramazanoğulları gibi isimler yer aldı; bu isimlerin Anadolu'ya taşıdığı hikmet ve irfanın günlük hayatta esnafın ticaretinden bir komşunun erdemine kadar kendini gösterdiği vurgulandı.

anma programının mesajı ve teşekkürler:

Çiftçi, Somuncu Baba'nın fırınında ortaya çıkan helal kazanç ve paylaşımın bugün de toplumun ahlakına yön verdiğini belirtti ve bu mirasın hayatın merkezinde yer aldığını söyledi. Ayrıca programı hazırlayan gönül ehline ve etkinliğe katılan hemşehrilere teşekkür etti.

Konuşmasını dualarla sonlandıran Bakan, millete birlik, beraberlik ve devletin bekası için temennilerde bulundu: "Rabbim dilimize doğruluk, gönlümüze merhamet, hizmetimize ihlas ihsan eylesin. Helalden, güzel ahlaktan ve istikametten ayrılmadan yaşamayı nasip etsin."

Programın ardından katılımcılar anma vesilesiyle Somuncu Baba Hazretleri ve bu topraklara ilmiyle, duasıyla hizmet etmiş evliyayı kiram ve şühedayı rahmetle andı. Etkinlik, Aksaray protokolünün ve vatandaşların katılımıyla sona erdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Anadolu'yu bize vatan kılan şey kılıçların keskinliğinden ziyade gönüllerin enginliğidir"