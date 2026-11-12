İç sularda dev merkez: Elazığ'dan dünya pazarına porsiyon alabalık ve Türk somonu

Elazığ'da iç su balıkçılığı dünya pazarında

Keban ve Karakaya başta olmak üzere geniş baraj gölleriyle tanınan Elazığ, iç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde ülke çapında öne çıkıyor. Kent genelinde faaliyet gösteren 200'ün üzerinde işletme sayesinde elde edilen ürünler, işleme tesislerinde paketlenip farklı dış pazarlara gönderiliyor.

üretim ve istihdam:

Elazığ'daki yetiştiricilik faaliyetleri yılda 40 bin tonun üzerinde üretim gerçekleştiriyor ve bu üretim yaklaşık 200 milyon dolar ekonomik değere ulaşıyor. Bölgedeki işletmeler yaklaşık 2 bine yakın istihdam sağlarken, halihazırda 3 işleme ve değerlendirme tesisi faaliyette bulunuyor; ayrıca 2 tesisin birkaç ay içinde devreye girmesi bekleniyor.

ihracat rotaları:

Üretilen balıkların boyut ve türlerine göre hedef pazarları farklılaşıyor. Elazığlı üreticilerin belirttiğine göre, porsiyon boyutundaki alabalıklar başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere yakın pazarlara gönderilirken, Türk somonu daha uzak pazarlara; Rusya, Japonya, Amerika ve Kanada gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Gökhan Elgin, üretim kapasitesi ve ihracat hacmine dair değerlendirmesinde şunları ifade etti: “Elazığ ilimiz, iç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde Türkiye’de birinci sıradadır. 40 bin tonun üzerinde bir üretimle yaklaşık yıllık 200 milyon dolar ekonomik değere sahip ürünü üretmekteyiz. Elazığ, 200’ün üzerinde işletmeye ve 2 bine yakın istihdama sahiptir. Mevcutta 3 tane işleme ve değerlendirme tesisi faaliyette olup, 2 tanesinin de birkaç ay içinde faaliyete girmesi söz konusudur.”

Kentteki üretim yapısı ve artan işleme kapasitesi, Elazığ'ı iç su balıkçılığında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir merkez haline getiriyor.

Elazığ'dan 200 milyon dolarlık ihracat: AB'ye alabalık, Rusya, Japonya ve ABD'ye somon