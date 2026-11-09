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İcra operasyonu iddiası: Tera Holding'in araç ve banka hesaplarına haciz

Avukat Emre Burak Onat, kayyum atanan Tera Holding'e Sarıyer Maslak'ta 1.2 milyon lira alacak için icra ve haciz işlemi uyguladıklarını bildirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:11

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İcra operasyonu iddiası: Tera Holding'in araç ve banka hesaplarına haciz

Mağdurun icra başvurusu ve haciz iddiası

Fon soruşturması kapsamında kayyum atanan Tera Holding hakkında mağdurların hukuk mücadelesi sürüyor. İddialara göre, alacağını tahsil edemeyen bir mağdurun avukatı ve icra memurları, Sarıyer Maslak'taki holding binasına gelerek icra işlemi başlattı.

Holding önündeki gelişme:

İcra takip dosyasını yürüten avukat Emre Burak Onat, holding önünde yaptığı açıklamada, şirkete yönelik haciz işlemleri için geldiklerini belirtti. Onat, dosyanın alacak tutarının 1.2 milyon lira olduğunu söyledi ve güvenlik görevlilerinin haciz mahalline geçişlerine izin vermediğini aktardı.

Onat, basın önünde şu ifadeleri kullandı: "Şu an Tera Holding’e geldik. Ancak içerideki girişteki güvenlikler haciz mahalline bizi geçirmiyorlar. Biz şu anda polis çağırdık. Polislerin gelmesini bekliyoruz."

Alacak ve takip süreci:

Onat, takip edilen dosyanın kesinleştiğini ve icra işlemlerine başladıklarını vurguladı. Avukat, "Şirketin araçlarına haciz koyduk. Banka hesaplarına haciz koyduk" diyerek şirket bünyesindeki iki son model lüks aracın da haczedildiğini öne sürdü.

Alacağın tahsili için araçların yakalanıp satılması ve elde edilen tutarın alacaklılar arasında paylaştırılması gerektiğini belirten Onat, bu tür süreçlerin uzayabileceğine dikkat çekti ve "Biz sadece hızlı hareket ederek aksiyon alanlardanız" ifadelerini kullandı.

Onat ayrıca ellerinde kendilerinden başka da icra dosyaları olduğunu ve sürecin takip edileceğini belirtti. Konuyla ilgili olarak Tera Holding veya kayyum yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TERA HOLDİNG&#039;İN ANA BİNASI

TERA HOLDİNG'İN ANA BİNASI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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