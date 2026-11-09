Antalya’da uygulamaya odaklı iklim zirvesi: COP31 sahaya iniyor

Antalya’da uygulama odaklı COP31 başladı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya EXPO Merkezi'nde açıldı. Konferans 20 Kasım'a kadar sürecek ve 11-12 Kasım tarihlerinde devlet ile hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek Dünya Liderler Zirvesi'ni barındırıyor. Açılışta konuşan yetkililer, müzakere metinlerinin ötesine geçilip alınan kararların günlük hayata yansıtılması gerektiğini vurguladı.

açılışta öne çıkan mesajlar:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konferansı "Uygulama COP'u" haline getirme hedefini açıkladı. Kurum, iklim politikasının sadece çevre değil; kalkınma, enerji, gıda, şehir ve sağlık politikalarını da kapsadığını belirterek, "iklim eyleminin en pahalı faturalarından biri gecikmedir" uyarısında bulundu. Kurum ayrıca, Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi'nin önemine değinerek, 35x35 taahhüdü kapsamında 2035 yılına kadar elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarma hedefini paylaştı.

Açılış konuşmasını yapan COP30 Başkanı André Aranha Corrêa do Lago ise COP30'da alınan kararların uygulanmasının önemini vurguladı ve üç temel başlığı öne çıkardı: fosil yakıtlardan uzaklaşma, ormansızlaşmayla mücadele ve iklim finansmanı. Corrêa do Lago sözlerinin sonunda Amazon ormanlarından hazırlanan bir tokmağı Murat Kurum'a hediye etti.

bilimsel uyarılar ve finans çağrıları:

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, ilerlemenin "ne yeterince hızlı ne de yeterince adil" olduğuna dikkat çekti. Stiell, fosil yakıt, atık ve petrol-doğal gaz sektörlerindeki metan emisyonlarının azaltılmasının ve elektrifikasyonun birlikte, öngörülen küresel ısınmayı yarım derece kadar düşürebileceğini söyledi. Ayrıca yenilenebilir enerjinin geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 500 milyar dolar tasarruf sağladığını ve bu yılın ilk yarısında bunun 265 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı.

Avustralya adına konuşan COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen ise bilimsel verilerin 1,5 derece sınırını aşacağımızı gösterdiğini, ancak birlikte kararlılıkla hareket edilirse bunun geri döndürülebileceğini ifade etti. Bowen, temiz enerji yatırımlarının 2015'ten bu yana artışını ve geçen yıl temiz enerjiye yapılan yaklaşık 2,2 trilyon dolar tutarındaki yatırımı hatırlattı. Ayrıca elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasının, enerji güvenliğini güçlendireceğini ve haneleri fiyat şoklarına karşı koruyacağını belirtti.

müzakere gündemi ve uygulamaya dönük adımlar:

Bowen, COP31'in gündeminde 160'tan fazla madde ve 60 temel müzakere görevi olduğunu açıkladı. Gündemde adil geçiş mekanizmaları, emisyon azaltımı, küresel uyum hedeflerinin ilerletilmesi ve iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması gibi konular yer alıyor. Bowen, başkanlıkların öncülüğünde taraf ülkelerin karar sürecine liderlik edeceğini ancak nihai sahiplenmenin devletlere ait olması gerektiğini vurguladı.

Murat Kurum, iklim finansmanında güvenin önemine dikkat çekerek Bakü'de varılan uzlaşıları hatırlattı: 2035'e kadar yıllık en az 300 milyar dolar hedefi ve kamu ile özel finansmanın birlikte yılda en az 1,3 trilyon dolar seviyesine çıkarılması çağrısı. Kurum, "İklim Uygulama Köprüsü" projesiyle kaynakları ihtiyaç duyulan yerlerle, teknoloji ve kapasite sağlayan ülkelerle buluşturma niyetini açıkladı.

ne bekleniyor?

Açılış konuşmaları hem aciliyet hem de uygulama vurgusunu beraberinde getirdi: liderler ve yetkililer sözlerin ötesinde somut yatırımlar, erişilebilir finansman mekanizmaları ve ölçülebilir uygulama adımları talep ediyor. Özellikle kırılgan ve gelişmekte olan ülkelere finansmana erişimin kolaylaştırılması, proje hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi ve kamu-özel sektör iş birliğiyle yatırımların hızlandırılması öncelikli konular arasında yer alıyor.

Antalya'da başlayan COP31, alınan kararların salonlardan çıkarak çiftçilerin tarlasına, şehir altyapısına ve hanelerin enerji faturalarına nasıl yansıyacağı sorusuna yanıt arayacak. Açılışta tekrarlanan ortak mesaj şuydu: kararlaştırılan hedeflerin gerçek etkisi, bunların sahada uygulanmasıyla ölçülecek.

COP31 Antalya'da başladı: İklim hedeflerinin hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı