Sinema tırı Talas semalarında ücretsiz açık hava gösterisi sunuyor

Sinema tırı Talas semalarında kuruluyor:

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sinema Yollarda projesinin mobil sinema tırı, Talas'ta sinemaseverlerle buluşuyor. Proje, film izlemenin mekanını salonlardan çıkarıp açık alanlara taşıyarak farklı kent ve ilçelerde sinema deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Mobil sinema tırı, 11 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Talas'ın simge noktalarından Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda kurulacak perde ile gösterim gerçekleştirecek. Etkinlik ücretsiz olup, tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

Etkinlik ortakları ve hedefi:

Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Talas Belediyesi ve Türkiye Kültür Yolu Festivali iş birliğiyle düzenleniyor. Organizasyon, sinema salonlarına erişimi kısıtlı olan veya açık havada film izlemeyi tercih eden izleyicilere alternatif bir seçenek sunmayı hedefliyor.

Katılım ve aile dostu atmosfer:

Etkinlik, ailelerin birlikte katılabileceği şekilde planlandı; izleyiciler ücretsiz olarak sinema gösterimine dahil olabilecek. Proje ekibi, 'Herkes film izlesin diye çıktık yollara' sloganıyla Türkiye genelinde dolaşmaya devam ederken, Talas sakinlerine açık hava sineması deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ‘SİNEMA YOLLARDA’ PROJESİ, TALAS’TA SİNEMASEVERLERLE BULUŞUYOR.