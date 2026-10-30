İflasın ardından 7 saatlik plan: eski ortağın dükkanından 115 kilo gümüş çalındı

Adana'da uzun süre gizlenen hırsızlık

Adana'nın Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde 13 Ekim akşamı meydana gelen olayda, gümüş alım satımı ve tasarımı yapan M.A.L., daha önce iş yaptığı ortağı İ.Ş. (62)'nin mücevherat dükkanına girerek yaklaşık 115 kilo gümüş ve değerli tespihleri çaldı. Olayın ayrıntıları, planlı ve uzun soluklu bir soygun silsilesi olduğuna işaret ediyor.

Olayın gelişimi:

İddialara göre iflas eden ve işleri kötüye giden M.A.L., iş yerini önceden inceleyip uygun zamanı bekledi. 13 Ekim günü saat 17.20 civarında iş hanına giren şüpheli, binada saklanıp herkesin ayrılmasını bekledi. Gece ilerleyince yanında getirdiği oksijen tüpüyle dükkanın kapısını keserek içeri giren şüpheli, işlenmiş ve külçe gümüşleri ile değerli tespihleri valiz ve çuvallara doldurdu.

Yaklaşık 7 saat 20 dakika sonra, saat 01.40 civarında iş yerinden ayrılan şüpheli, çaldığı malların bir kısmını motosikletine yükleyip bölgeden uzaklaştı. Ancak motosikletinin lastiğinin inmesi nedeniyle bazı ürünleri yol kenarında bırakmak zorunda kaldı. Bir akaryakıt istasyonunda lastiğini tamir ettikten sonra tekrar geri dönüp geride bıraktıklarını da aldı.

Kaçış ve iz karartma çabaları:

Kaçış sırasında yakalanmamak için çeşitli yöntemler kullandığı belirlenen M.A.L., koluna geçici dövme takıp görünümünü değiştirdi, motosikletinin plakasını söktü, bazı parçalarını değiştirdi ve aracı sprey boyayla boyadı. Çaldığı gümüşleri farklı noktalara taşıyarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Emniyetin takibi ve yakalama:

Sahibi İ.Ş. sabah iş yerine gelince hırsızlığı fark edip polis ekiplerine başvurdu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş hanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Kaçış güzergâhını takip eden ekipler, yaklaşık 980 güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerle şüphelinin izini yaklaşık 10 kilometre boyunca sürdü.

Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ne kadar ulaşan polis, bölgedeki saha çalışması sırasında bir ev önünde duran motosikletten şüphelenip inceledi. Araç üzerinde sprey boya kalıntısı bulunması ve yapılan soruşturmalar sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.A.L. gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve yasal süreç:

Evde yapılan aramada hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen valizler ile birlikte, yapılan aramalarda 55 kilogram çeşitli gümüş takı ve külçe ele geçirildi. Ele geçirilen gümüşler sahibine, İ.Ş.'ye teslim edildi. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden M.A.L., olay günü evden çıkmadığını öne sürdü.

Soruşturma ve delillerin toplanmasının ardından M.A.L. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

7 saat süren film gibi soygun: Ayrıldığı iş yerinden 115 kilo gümüş çaldı