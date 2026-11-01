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Safranbolu iş dünyasına nefes: TOBB Nefes Kredisi başvuruları 3 kasım'da

TOBB öncülüğündeki Nefes Kredisi başvuruları 3 Kasım 2026'da başlıyor; işletmeler azami 5 milyon TL, 6 ay ödemesiz ve 48 aya kadar kredi kullanabilecek.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 19:46

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EDİTÖR: Berk Doğan

Safranbolu iş dünyasına nefes: TOBB Nefes Kredisi başvuruları 3 kasım'da

TOBB Nefes Kredisi için yeni dönem başvuruları 3 Kasım 2026'da başlıyor

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, TOBB öncülüğünde yürütülen TOBB Nefes Kredisi programında yeni başvuru döneminin 3 Kasım 2026 Salı günü başlayacağını açıkladı. Altuntepe, uygulamanın Safranbolu'daki işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını ve üretim ile ticaret kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kredi limitleri, vade ve faiz koşulları:

Altuntepe'nin verdiği bilgiye göre yeni dönemde bir firma azami 5 milyon TL kredi kullanabilecek. Bu yıl içinde daha önce Nefes Kredisi kullanan işletmeler, kullandıkları tutarlar dâhil toplamda 5 milyon TL'ye tamamlayacak şekilde ilave kredi alabilecekler.

Kredilerde uygulanan vade yapısı 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil olmak üzere azami 48 ay olarak belirlendi. Faiz oranları ise vadeye göre değişecek: 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde yıllık yüzde 34 uygulanacak.

Programın kapsamı ve hedefler:

Altuntepe, Nefes Kredisi paketinin etkinliğine dikkat çekerek, Haziran 2026'dan bu yana programa dâhil edilen kredilerle toplam 45 milyar TL kullandırıldığını ve yeni dilim ile birlikte ilave 50 milyar TL kredi kullandırılmasının hedeflendiğini aktardı. Kredilerin başvuru ve dağıtımı 6 banka aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başkan Altuntepe, oda ve borsa birliklerinin sahadan gelen talepleri ilgili mercilere iletmede oynadığı rolün önemine vurgu yaparak, TOBB ile koordinasyonun işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırdığını söyledi.

TOBB başkanına teşekkür:

Altuntepe açıklamasını, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve sürece katkı sağlayan kurum ve bankalara teşekkür ederek tamamladı. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerin yanında olmaya devam edeceklerini, ihtiyaçları takip edip destek imkânlarını paylaşacaklarını ifade etti.

Altuntepe, sözlerini "TOBB Nefes Kredisi’nin üyelerimize, Safranbolu’muzun üretimine, ticaretine ve istihdamına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde noktaladı.

SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI EROL ALTUNTEPE, TOBB NEFES KREDİSİ’NİN...

SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI EROL ALTUNTEPE, TOBB NEFES KREDİSİ’NİN YENİDEN BAŞLAYARAK YENİ DÖNEM BAŞVURULARININ 3 KASIM SALI GÜNÜ BAŞLAYACAĞINI BELİRTEREK, İŞLETMELERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNİ DESTEKLEYEN ÇALIŞMANIN SAFRANBOLU İŞ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR İMKAN SUNDUĞUNU İFADE ETTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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