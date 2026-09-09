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İğdır polisi uzun süre aranan hükümlüyü 37 yıllık cezasıyla yakaladı

İğdır Emniyeti, gece vakti silahla yağma ve hükümlü kaçması suçlarından kesinleşmiş 37 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.D.'yi yakaladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İğdır polisi uzun süre aranan hükümlüyü 37 yıllık cezasıyla yakaladı

operasyon ve yakalama:

İçişleri kapsamında yürütülen çalışmalarda İğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 37 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. için kent genelinde araştırma başlattı. Ekipler, şüphelinin kentte bulunabileceği adreslere yönelik fiziki takip ve titiz çalışmalar yürüttü.

tespitin ardından operasyon:

Fiziki takip sonucu S.D.'nin saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı ve emniyetteki işlemleri için gözaltına alındı.

adli süreç ve cezaevi nakli:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.D., adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.D., verilen kesinleşmiş cezanın infazı için cezaevine gönderildi.

IĞDIR’DA 37 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

IĞDIR’DA 37 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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