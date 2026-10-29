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Iğdır'da 103. yıl coşkusu salona taşındı

Iğdır'da 29 Ekim kutlamaları yağış nedeniyle Iğdır Kültür Merkezi'ne taşındı; Vali M. Fırat Taşolar, Cumhuriyetin 103. yılını ve 2200 yıllık devlet geleneğini vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Emre Koç

Iğdır'da 103. yıl coşkusu salona taşındı

Iğdır'da cumhuriyet bayramı töreni salon programıyla sürdü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Sabah saatlerinde Vali M. Fırat Taşolar valilik makamında tebrikleri kabul etti. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yapılması planlanan tören, hava muhalefeti nedeniyle iç mekâna alınarak kültür merkezinde gerçekleştirildi.

Törene il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri ilgiyle izlendi.

vali taşolar'ın mesajı:

Törende konuşan Vali Taşolar, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Taşolar, konuşmasında Cumhuriyetin büyük fedakarlıklarla kurulduğuna dikkat çekerek milletin bağımsızlık ve bayrak sevgisini vurguladı. Konuşmasında şunları söyledi: "Biz, 103 yıllık bir Cumhuriyetin ve 2200 yıllık bir devlet geleneğinin milletiyiz. Tarihte var olduğu ilk günden itibaren bir tek gün bile bu aziz millet devletsiz ve bayraksız kalmamıştır, kalmayacaktır."

kurtuluş mücadeleleri ve yerel tarih vurgusu:

Vali Taşolar, Çanakkale, Anafartalar, Sakarya ve Dumlupınar'da verilen mücadeleleri hatırlatarak Kurtuluş Savaşı'nı ve bu mücadelede kadın-erkek, genç-yaşlı herkesin rolünü andı. Cumhuriyetin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ardından geleceğe yürüyüşünü simgelediğini belirtti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

geleceğe bakış ve kutlama mesajı:

Taşolar, Türkiye'nin terörle mücadeleden yerli ve millî teknoloji hamlelerine kadar birçok alanda daha güçlü bir ülke hedefiyle yürüdüğünü söyleyerek Cumhuriyetin korunmasının önemine dikkat çekti. Gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak ve ay yıldızlı bayrağı daha yükseklere taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Ayrıca Iğdır'ın kurtuluş mücadelesine değinen Taşolar, Doğu Cephesi'nde Kâzım Karabekir Paşa komutasında yürütülen mücadele ve bölgenin kurtuluşunda emeği geçen kahramanlara dikkat çekti. Konuşmasını Iğdır halkının ve tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Cumhuriyetin kurucusu ve bağımsızlık mücadelesinde emeği geçenleri rahmet ve şükranla anma çağrısıyla sonlandırdı.

Iğdır&#039;da Cumhuriyet Bayramı&#039;nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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