olay yerinde yankesicilik iddiası

Iğdır Cumhuriyet Mahallesi Karadeniz Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen D.N. isimli vatandaşın arkasından yaklaşan bir şahıs, arka cebinde bulunan cep telefonunu ve telefon kılıfında yer alan kimlik ile banka kartlarını fark ettirmeden alarak uzaklaştı. Olayı fark eden mağdur, doğrudan emniyete giderek şikayette bulundu.

soruşturmanın seyri:

İhbar üzerine harekete geçen Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yeri ve ikametlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarını tespit etti. Yürütülen saha araştırmaları ve istihbari çalışmalar sonucunda zanlının kimliği belirlenerek operasyon planlandı.

yakalama ve adli süreç:

Yapılan tespitlere göre şüphelinin M.Ö. (30) olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan M.Ö.'nün hakkında 10 adet kaydı bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, yankesicilik yöntemlerinin dikkatle uygulanarak kısa sürede gerçekleştirilebildiğini gösterirken, emniyet yetkililerinin güvenlik kamerası ve istihbarata dayalı çalışma biçimi sayesinde zanlının kısa sürede tespit edilip yakalandığı kaydedildi.

Iğdır’da bisikletli yankesici, vatandaşın arka cebindeki telefon ve kartları çaldı