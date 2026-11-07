Iğdır'da çevre yolu saldırısının şüphelilerinden beşi cezaevine gönderildi

Olayın genel hatları:

Iğdır'da 3 Kasım 2026 tarihinde Söğütlü Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde, 112 AFAD binası çaprazında meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde, Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli olay günü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetin çalışması:

Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra şüpheliler adliyeye sevk edildi. Birimler arasındaki koordinasyon, delil toplama ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi sürecinin hızla işlemesini sağladı. Resmi açıklamalarda, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Yargılama ve alınan tedbirler:

Savcılık ve sulh hakimi tarafından yapılan sorgulama ve değerlendirme sonucu, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5 kişi tutuklandı ve Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer iki şüpheliden biri hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri uygulanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın kapsamı:

Yetkililer, soruşturmanın kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Olayın delil değerlendirmesi ve yargı süreci takip edilmeye devam ediyor.

IĞDIR'DA 3 KASIM'DA MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI, 1'İ EV HAPSİNE ALINDI, 1 KİŞİ İSE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.