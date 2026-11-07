Yeniköy'de bacadan yükselen alevler restoranda hasara neden oldu

Sarıyer Yeniköy'de restoran bacasında yangın

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir restoranda yangın çıktı. Olay, saat 12.00 civarında başladı; restoranın bacasından alevlerin yükseldiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca polis ve sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Hasar ve can kaybı:

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayda ölüm ya da yaralanma bildirilmedi; ancak restoranda maddi hasar oluştu.

Sarıyer’de restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu