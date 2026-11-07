Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Yeniköy'de bacadan yükselen alevler restoranda hasara neden oldu

İstanbul Sarıyer Yeniköy'de saat 12.00 civarında bir restoranda bacadan çıkan yangın, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yeniköy'de bacadan yükselen alevler restoranda hasara neden oldu

Sarıyer Yeniköy'de restoran bacasında yangın

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir restoranda yangın çıktı. Olay, saat 12.00 civarında başladı; restoranın bacasından alevlerin yükseldiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca polis ve sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Hasar ve can kaybı:

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayda ölüm ya da yaralanma bildirilmedi; ancak restoranda maddi hasar oluştu.

Sarıyer’de restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu

Sarıyer’de restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sokakta çatışma anları kameralarda: Yıldırım Ulus Mahallesi'nde silah sesleri
images

Batman'da huzur denetimi: 14 bin 435 sorguda 111 aranan, 11 tutuklama
images

Kaza sonrası görüntü almak isteyen muhabire saldırı: İHA telefonuna zorla el kon...
images

Edremit'te ön panjura sıkışan tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çayırova Belediyesi sahasında Bordo Bandırma'yı 95-78 mağlup etti

Bursaspor başkanından hakem incelemesi çağrısı: şehrin hakkını savunuruz

Kayseri'nin raylı ulaşımında yeni dönem: Erkilet'i merkeze ve havalimanına bağlayacak 18 km'lik hat

Osmangazi’de ebeveynlere akran zorbalığıyla mücadele rehberi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi