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Iğdır'da devriye aracı devrildi: Yüksekovalı sözleşmeli er şehit oldu

Aralık ilçesinde devriye sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu Yüksekovalı sözleşmeli er Ziyar Koparan şehit oldu; geride 2 yaşında kız çocuğu kaldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:01

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Iğdır'da devriye aracı devrildi: Yüksekovalı sözleşmeli er şehit oldu

Iğdır Aralık'ta yaşanan kaza:

Aralık ilçesinde devriye görevi sırasında askeri aracın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildiği bildirildi. Meydana gelen kazada Hakkari Yüksekovalı Sözleşmeli Er Ziyar Koparan şehit oldu.

Bakanlığın açıklaması:

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan başsağlığı paylaşımında, Iğdır’da devriye görevi sırasında devrilen askeri araçta şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. ifadelerine yer verildi.

aile ve ilçe halkındaki üzüntü:

Şehidin acı haberi memleketi Yüksekova’daki ailesine ve ilçe halkına derin bir üzüntüyle ulaştırıldı. Edinilen bilgilere göre Koparan, 2 yaşında bir kız çocuğu babasıydı; ailesi ve yakın çevresi yas içinde.

IĞDIR&#039;IN ARALIK İLÇESİNDE, DEVRİYE GÖREVİ SIRASINDA ASKERİ ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN...

IĞDIR'IN ARALIK İLÇESİNDE, DEVRİYE GÖREVİ SIRASINDA ASKERİ ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAKKARİ YÜKSEKOVALI SÖZLEŞMELİ ER ZİYA KOPARAN'IN ŞAHADET HABERİ, MEMLEKETİNE ATEŞ DÜŞÜRDÜ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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