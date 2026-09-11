Iğdır'da devriye aracı devrildi: Yüksekovalı sözleşmeli er şehit oldu

Iğdır Aralık'ta yaşanan kaza:
Aralık ilçesinde devriye görevi sırasında askeri aracın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildiği bildirildi. Meydana gelen kazada Hakkari Yüksekovalı Sözleşmeli Er Ziyar Koparan şehit oldu.
Bakanlığın açıklaması:
Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan başsağlığı paylaşımında, Iğdır’da devriye görevi sırasında devrilen askeri araçta şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. ifadelerine yer verildi.
aile ve ilçe halkındaki üzüntü:
Şehidin acı haberi memleketi Yüksekova’daki ailesine ve ilçe halkına derin bir üzüntüyle ulaştırıldı. Edinilen bilgilere göre Koparan, 2 yaşında bir kız çocuğu babasıydı; ailesi ve yakın çevresi yas içinde.
IĞDIR'IN ARALIK İLÇESİNDE, DEVRİYE GÖREVİ SIRASINDA ASKERİ ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAKKARİ YÜKSEKOVALI SÖZLEŞMELİ ER ZİYA KOPARAN'IN ŞAHADET HABERİ, MEMLEKETİNE ATEŞ DÜŞÜRDÜ.
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