Çiftçilere ceviz bakım ve budama teknikleri anlatıldı

Eğitim toplantısı düzenlendi:

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kutluova köyünde ceviz üreticilerine yönelik bir bakım ve budama eğitimi gerçekleştirildi.

Toplantıda, üreticilere ceviz ağaçlarında doğru bakım ve budama yöntemleri ayrıntılı biçimde anlatıldı; amaç, üretimde kalite ve verimi desteklemektir.

Eğitimin içeriği:

Oturumda budama zamanlaması, ağaç şekillendirme ilkeleri ve bakım uygulamalarının temel noktaları ele alındı. Eğitimde, her aşamanın doğru uygulanmasının verim ve ürün kalitesi üzerindeki etkileri vurgulandı.

Katılımcıların soruları da yanıtlandı; teknik konularda yapılan açıklamalarla üreticilerin uygulamada karşılaştıkları sorunlara pratik çözümler sunuldu.

Süreklilik ve hedefler:

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla benzer eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

KEMAH'TA CEVİZ ÜRETİCİLERİNE BAKIM VE BUDAMA EĞİTİMİ VERİLDİ