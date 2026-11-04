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Çiftçilere ceviz bakım ve budama teknikleri anlatıldı

Kemah'ta Kutluova köyünde düzenlenen toplantıda ceviz üreticilerine doğru bakım ve budama yöntemleri uygulama ve teori açısından detaylı şekilde aktarıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çiftçilere ceviz bakım ve budama teknikleri anlatıldı

Eğitim toplantısı düzenlendi:

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kutluova köyünde ceviz üreticilerine yönelik bir bakım ve budama eğitimi gerçekleştirildi.

Toplantıda, üreticilere ceviz ağaçlarında doğru bakım ve budama yöntemleri ayrıntılı biçimde anlatıldı; amaç, üretimde kalite ve verimi desteklemektir.

Eğitimin içeriği:

Oturumda budama zamanlaması, ağaç şekillendirme ilkeleri ve bakım uygulamalarının temel noktaları ele alındı. Eğitimde, her aşamanın doğru uygulanmasının verim ve ürün kalitesi üzerindeki etkileri vurgulandı.

Katılımcıların soruları da yanıtlandı; teknik konularda yapılan açıklamalarla üreticilerin uygulamada karşılaştıkları sorunlara pratik çözümler sunuldu.

Süreklilik ve hedefler:

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla benzer eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

KEMAH&#039;TA CEVİZ ÜRETİCİLERİNE BAKIM VE BUDAMA EĞİTİMİ VERİLDİ

KEMAH'TA CEVİZ ÜRETİCİLERİNE BAKIM VE BUDAMA EĞİTİMİ VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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