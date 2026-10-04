Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Iğdır’da takip tartışması cadde üzerinde kazaya yol açtı

Iğdır’da tır ile hafif ticari araç sürücüleri arasındaki takip ve tartışma, Özgür Mahallesi Genç Osman Caddesi’nde tırın araca çarpmasıyla kazaya dönüştü; yaralanma yok.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 14:27

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 14:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Iğdır’da takip tartışması cadde üzerinde kazaya yol açtı

Olayın özeti:

Iğdır’da sürücüsü öğrenilemeyen 76 ABK 357 plakalı tır ile 76 AG 857 plakalı hafif ticari araç sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın ardından tır, hafif ticari aracı takip etti ve olay Genç Osman Caddesi’nde sonlandı.

Olayın gelişimi:

Tanınan bilgilere göre, takip sırasında hafif ticari aracın sürücüsü caddeye dönmeye çalışırken tırın sürücüsü araca çarpmaya yöneldi. Çarpmanın etkisiyle tır hem araca hem de yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazanın gerçekleştiği yer Özgür Mahallesi Genç Osman Caddesi olarak kayıtlara geçti.

Olay anında yol üzerinde kimsenin bulunmaması ve elektrik direğinin devrilmemesi, muhtemel daha büyük bir kazanın önüne geçti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre çarpışma anı kısa sürdü ancak araçlar hasar gördü.

Güvenlik ve soruşturma:

Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; olayın çıkış nedeni ve tarafların ifadeleri araştırılıyor.

Yetkililer, benzer takip ve tartışma kaynaklı olayların tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti ve sürücüleri soğukkanlılıkla hareket etmeye davet etti.

IĞDIR’DA TIR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ARASINDA YAŞANAN TARTIŞMANIN ARDINDAN TIRIN ARACA...

IĞDIR’DA TIR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ARASINDA YAŞANAN TARTIŞMANIN ARDINDAN TIRIN ARACA ÇARPTIĞI KAZADA, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Besni'de konteyner markette kasayı boşalttı, içeceğini içip çıktı
images

Samsun'da narkotik operasyonlarında iki şüpheli cezaevine gönderildi
images

Saimbeyli'de öğleden sonra 4,8 büyüklüğünde deprem
images

Samsun Hançerli Mahallesi'nde sokak ortasında silahlı saldırı: bir kişi bacaklar...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Besni'de konteyner markette kasayı boşalttı, içeceğini içip çıktı

Samsun'da narkotik operasyonlarında iki şüpheli cezaevine gönderildi

İl emniyet müdürü Karaduman Söke ve Kuşadası'nda sahayı yerinde değerlendirdi

Saimbeyli'de öğleden sonra 4,8 büyüklüğünde deprem

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip