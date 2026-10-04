Iğdır’da takip tartışması cadde üzerinde kazaya yol açtı

Olayın özeti:

Iğdır’da sürücüsü öğrenilemeyen 76 ABK 357 plakalı tır ile 76 AG 857 plakalı hafif ticari araç sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın ardından tır, hafif ticari aracı takip etti ve olay Genç Osman Caddesi’nde sonlandı.

Olayın gelişimi:

Tanınan bilgilere göre, takip sırasında hafif ticari aracın sürücüsü caddeye dönmeye çalışırken tırın sürücüsü araca çarpmaya yöneldi. Çarpmanın etkisiyle tır hem araca hem de yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazanın gerçekleştiği yer Özgür Mahallesi Genç Osman Caddesi olarak kayıtlara geçti.

Olay anında yol üzerinde kimsenin bulunmaması ve elektrik direğinin devrilmemesi, muhtemel daha büyük bir kazanın önüne geçti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre çarpışma anı kısa sürdü ancak araçlar hasar gördü.

Güvenlik ve soruşturma:

Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; olayın çıkış nedeni ve tarafların ifadeleri araştırılıyor.

Yetkililer, benzer takip ve tartışma kaynaklı olayların tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti ve sürücüleri soğukkanlılıkla hareket etmeye davet etti.

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