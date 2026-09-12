Miniklerin okula ilk adımı atölye ve oyunlarla renklendi

Etkinliğin amacı ve organizasyonu:

Gebze'de düzenlenen program, çocukların okul hayatına uyum süreçlerini desteklemek ve okula yönelik olumlu duygular kazandırmak amacıyla hazırlandı. Etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi ve gün boyunca eğitici ile eğlenceli etkinlikleri bir araya getirdi.

Atölyelerle yaratıcılık ve harf çalışmaları:

Çocuklar, yaşlarına uygun özgün atölyelerde kendi okul materyallerini tasarlama fırsatı buldu. 'Çantam Benim', 'Suluğumu Tasarlıyorum', 'Benim Kalemim', 'Çantamın Maskotu', 'Kitabımın İzi', 'Defterimi Tasarlıyorum', 'Kalem Kutum' ve 'Beslenme Kutusu Süsleme' atölyelerinde minikler el becerilerini kullanarak renkli ürünler ortaya çıkardı. Ayrıca 'Benim İsmim' ve 'Harf Harf Ben' etkinlikleriyle çocukların isim ve harf farkındalıkları desteklendi; bu çalışmalar okuma-yazma hazırlık sürecine katkı sağladı ve çocukların kendi isimleri üzerinden harfleri keşfetmesine olanak sundu.

Oyun alanları ve sinema finali:

Etkinlik alanında kurulan tematik oyun grupları da büyük ilgi gördü. 'Somuncuklar' ve 'Ali Baba’nın Çiftliği' gibi oyun alanlarında arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren minikler, alan içindeki şişme oyun gruplarıyla enerjilerini attı. Günün sonunda gerçekleştirilen sinema gösteriminde çocuklar birlikte Rafadan Tayfa Kapadokya animasyon filmini izleyerek etkinliği keyifli anılarla tamamladı.

Program boyunca çocuklar, hem okul materyallerini tanıdı hem de kendi tasarımlarını oluşturarak aidiyet duygusunu güçlendirdi. 'Okuluma İlk Adım' başlıklı etkinlik, becerileri desteklemeyi, özgünlük ve hayal gücünü geliştirmeyi, kitap sevgisini teşvik etmeyi ve yeni eğitim dönemine neşeli, özgüvenli bir başlangıç sağlama hedefini taşıdı.

GEBZE’DE ÇOCUKLARIN OKUL HAYATINA UYUM SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEK VE OKULA YÖNELİK OLUMLU DUYGULAR GELİŞTİRMELERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ. MİNİKLER, ATÖLYE VE OYUNLARLA EĞLENİRKEN HARFLERİ TANIDI, KENDİ OKUL MATERYALLERİNİ TASARLADI.