Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Miniklerin okula ilk adımı atölye ve oyunlarla renklendi

Gebze'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte minikler atölye ve oyunlarla harfleri ve okul materyallerini tanıdı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Miniklerin okula ilk adımı atölye ve oyunlarla renklendi

Etkinliğin amacı ve organizasyonu:

Gebze'de düzenlenen program, çocukların okul hayatına uyum süreçlerini desteklemek ve okula yönelik olumlu duygular kazandırmak amacıyla hazırlandı. Etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi ve gün boyunca eğitici ile eğlenceli etkinlikleri bir araya getirdi.

Atölyelerle yaratıcılık ve harf çalışmaları:

Çocuklar, yaşlarına uygun özgün atölyelerde kendi okul materyallerini tasarlama fırsatı buldu. 'Çantam Benim', 'Suluğumu Tasarlıyorum', 'Benim Kalemim', 'Çantamın Maskotu', 'Kitabımın İzi', 'Defterimi Tasarlıyorum', 'Kalem Kutum' ve 'Beslenme Kutusu Süsleme' atölyelerinde minikler el becerilerini kullanarak renkli ürünler ortaya çıkardı. Ayrıca 'Benim İsmim' ve 'Harf Harf Ben' etkinlikleriyle çocukların isim ve harf farkındalıkları desteklendi; bu çalışmalar okuma-yazma hazırlık sürecine katkı sağladı ve çocukların kendi isimleri üzerinden harfleri keşfetmesine olanak sundu.

Oyun alanları ve sinema finali:

Etkinlik alanında kurulan tematik oyun grupları da büyük ilgi gördü. 'Somuncuklar' ve 'Ali Baba’nın Çiftliği' gibi oyun alanlarında arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren minikler, alan içindeki şişme oyun gruplarıyla enerjilerini attı. Günün sonunda gerçekleştirilen sinema gösteriminde çocuklar birlikte Rafadan Tayfa Kapadokya animasyon filmini izleyerek etkinliği keyifli anılarla tamamladı.

Program boyunca çocuklar, hem okul materyallerini tanıdı hem de kendi tasarımlarını oluşturarak aidiyet duygusunu güçlendirdi. 'Okuluma İlk Adım' başlıklı etkinlik, becerileri desteklemeyi, özgünlük ve hayal gücünü geliştirmeyi, kitap sevgisini teşvik etmeyi ve yeni eğitim dönemine neşeli, özgüvenli bir başlangıç sağlama hedefini taşıdı.

GEBZE’DE ÇOCUKLARIN OKUL HAYATINA UYUM SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEK VE OKULA YÖNELİK OLUMLU DUYGULAR...

GEBZE’DE ÇOCUKLARIN OKUL HAYATINA UYUM SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEK VE OKULA YÖNELİK OLUMLU DUYGULAR GELİŞTİRMELERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ. MİNİKLER, ATÖLYE VE OYUNLARLA EĞLENİRKEN HARFLERİ TANIDI, KENDİ OKUL MATERYALLERİNİ TASARLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Prensesin adını taşıyan göçmen leylek karaman’da ölü bulundu
images

Thy filosuna Düzköy adı: bakan Uraloğlu'nun doğduğu ilçe uçağa verildi
images

Afyonkarahisar'da okul güvenliğine odaklanan yeni eğitim yılı hazırlıkları
images

Hızlı kötüleşme sepsis işareti olabilir: hangi belirtiler ciddiye alınmalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kandıra rotalarında 324 bisikletçi 2'den 81'e pedal çevirdi

Kültür yolu festivali Kahramanmaraş'ta kültür hafızasını canlandırdı

Kaptaş'ta bankacılık kolaylaştı: ATM hizmete girdi

Bartın Üniversitesi kampüste sağlık ve spor odaklı adımlarla bağımlılığa karşı kapsamlı politika izliyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı