Konya'da Klicker ile pet besleniminde uzun vadeli çözüm arayışı

Konya'da veterinerlerle buluşma:

Konya'da düzenlenen "Veterinerler Odası Klicker Semineri" kapsamında Hermos Pet Food, veteriner hekimlerle bir araya gelerek evcil hayvan beslenmesindeki güncel yaklaşımları ve Klicker Ultra Super Premium ürün ailesini değerlendirdi. Organizasyonda Veteriner Hekimler Hakan Şaşmazel, Hüseyin Şen ve Gülşah Tok sunumlarıyla katkı sağladı ve interaktif değerlendirmeler yapıldı.

yaşam boyu beslenme ve yaş mama yaklaşımı:

Seminerin odağında, evcil hayvanların yalnızca günlük ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemeyen; aynı zamanda ilerleyen yaşlarında da yaşam kalitesini korumayı amaçlayan bir beslenme felsefesi yer aldı. Firma temsilcileri bu yaklaşımı 'Sadece mama değil, fonksiyonel bir gıda' şeklinde özetledi ve doğal ve dengeli beslenme ile yaşam kalitesinin sürdürülebilirliğine vurgu yapıldı.

Öne çıkan konulardan biri Klicker'ın yaş mama yaklaşımıydı. Et bazlı formülasyonlar sebze çeşitliliğiyle buluşturularak, çocukluk ve ileri yaş dönemlerinde dengeli beslenmeye katkı sağlayacak bir sunum hedeflendi. Ürünlerde bezelye, havuç ve patates gibi sebzeler etin lezzeti ve besleyiciliğiyle bir araya getirilerek yaş mamayı yalnızca lezzet odaklı bir tamamlayıcı olmaktan çıkarıp çeşitlilik ve besin dengesi perspektifiyle yeniden ele alma amacı işaretlendi.

üretim kapasitesi ve yerli üretim vurgusu:

Hermos Pet Food yetkilileri, üretimin Manisa Salihli yerleşkesinde 2017'den beri sürdürüldüğünü belirtti. Kalite Güvence Ar-Ge ve Üretim Müdürü Hüseyin Şen üretim süreçlerinin bilimsel temellere dayandığını, kalite yönetim sistemi belgelerinin aktif olarak kullanıldığını ve uluslararası standartlara uygun üretim yapıldığını vurguladı. Şen ayrıca, "Türkiye’nin tek ve ilk tahılsız maması olan Klicker’ı üretmekteyiz." ifadesiyle markanın tahılsız ürün iddiasını yineledi.

Veteriner Hekim Gülşah Tok ise Petcon Konservecilik'in Manisa Salihli yerleşkesinin yerli ve milli sermayeyle kurulduğunu, günlük 80 ton taze et işleme kapasitesi bulunduğunu ve kadın istihdamına önem verildiğini aktardı. Tok, Klicker yaş mamasının üst segment ultra süper premium olarak; teneke ambalaj, pouch ambalajlarda ezme (pate) ve parça etli formlarda üretildiğini, ayrıca Türkiye'de bir ilk olan pouch ambalajda pate üretiminin Klicker markasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Seminer boyunca ürün değerlendirmeleri ve bilgi paylaşımı veteriner hekimlerin katkılarıyla interaktif biçimde yapıldı. Katılımcılar, pet beslenmesinde hem fonksiyonel hem de yaşam boyu sürdürülebilir yaklaşımların önemini vurgulayarak sektörel bilgi alışverişinin verimli geçtiğini ifade etti.

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