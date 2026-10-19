İGÜ'de akademik köprü: Türk dünyasında işbirliği ve bütünleşme arayışları

İGÜ ev sahipliğinde uluslararası akademik buluşma

İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Özbekistan Vatan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen II. Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkeleri Sempozyumu: Türk Dünyası’nda İşbirliği ve Bütünleşme Arayışları, 14 Ekim günü Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu ve Ötüken Konferans Salonu'nda eş zamanlı oturumlarla gerçekleştirildi. Etkinlik, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteği ve Türk Devletleri Teşkilatı katkılarıyla farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirdi.

Açılış konuşmaları ve katılımcı profili:

Sempozyumun açılışında İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp ve Özbekistan Vatan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammadismoil Mahmudov söz aldı. Açılış programını takiben Suriye Halep Milletvekili ve Meclis Kültür ve Miras Komisyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, "Suriye’deki Son Gelişmeler ve Türkmenlerin Durumu" başlıklı özel konuşmasını gerçekleştirdi. Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosu Ali Alabbasov da sempozyumda yer aldı ve etkinlik, akademik paylaşımların yanı sıra diplomatik diyalog için de bir zemin oluşturdu.

Türk dünyasında bütünleşme ve yükseköğretim:

"Türk Dünyası’nda İşbirliği ve Bütünleşme Arayışları" oturumunda yükseköğretimin rolü, serbest ve tercihli ticaret rejimleri ile kültürel bağların güçlendirilmesi tartışıldı. Prof. Dr. Muhammadismoil Mahmudov yükseköğretim kurumlarının entegrasyona katkılarını değerlendirirken, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Özer serbest ticaret anlaşmalarının mevcut durumuna odaklandı. Bölgesel kimlik tartışılarında Kazakistan R. B. Süleymenov Şarkiyat Enstitüsünden Prof. Dr. Erkin Baidarov ve İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Budak tarihî perspektifleri aktardı. Ayrıca Dr. Orxan İsayev Irak Türkmenleri üzerine yaptığı çalışmalarla, Prof. Dr. Şenol Durgun ise ortak kimlik ve kültürel aidiyet meselelerine akademik katkı sundu.

Çevre, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomi:

Sempozyumda çevre ve sürdürülebilir kalkınma konuları da geniş yer buldu. Rusya Bilimler Akademisi Dağıstan Federal Araştırma Merkezinden Prof. Dr. Zagir Ataev Kafkasya bölgesini ekolojik iş birliği bağlamında değerlendirirken, Vatan Üniversitesinden Dr. Bakhtiyorjon Nosirov Aral Gölü havzasındaki ekolojik değişimleri coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleriyle sundu. Rusya Kabardino-Balkar Devlet Üniversitesinden Doç. Dr. Aslan Magometgerievich Chechenov sosyal ve ekolojik verimlilik ilişkisini ele aldı.

Bölgesel ekonomi oturumunda Bakü Devlet Üniversitesinden Doç. Dr. Saftar Rahimli Türk Devletleri Teşkilatı'nın jeopolitik rolünü değerlendirirken, İstanbul Gelişim Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Burçin Çakır Gündoğdu finansal gelişme ve çevresel inovasyonun karbon emisyonlarına etkilerini ARDL yaklaşımıyla inceledi. Araştırma Görevlisi Elif Ela Kütüçoğlu iş gücü piyasasındaki yabancı emeğin dönüşümünü Türk cumhuriyetleri ve toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirdi. Bağımsız araştırmacı Nisa Mammadova ise Karadeniz güvenlik mimarisine ilişkin analizler sundu.

Kültürel miras ve ortak kimlik arayışları:

Kültürel miras oturumlarında Kutadgu Bilig üzerinden ortak kültürel birikimin vurgulandığı sunumlar yapıldı. Vatan Üniversitesinden Prof. Dr. Asror Muhamedov eserin Türk dünyasındaki yerine dair değerlendirme yaparken, Rusya Ufa Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Doç. Dr. Salih Nadir Ural-Volga Türk halklarının el yazmaları ve Osmanlı tıp koleksiyonunu tarihî miras perspektifinden ele aldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Raheb Mohammadi Ghanbarrlou ile Kapadokya Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Teoman Aktan İran-Türkistan ilişkilerinde stratejik yakınlaşma olanaklarını tartıştı. Kazakistan Jeopolitik Çalışmalar Enstitüsünden Dr. Asylbek Karimovich Izbairov Kazak adabının medeniyet kimliğindeki rolüne odaklandı. Kimlik, kültür ve söylem oturumunda İbn Sina felsefesi, bölgesel güvenlik ve tarihî kimlik meseleleri ele alındı; İstanbul Gelişim Üniversitesinden doktora araştırmacısı Selcan Ulubey, Dr. Mehmet Özek ve Dr. Harun Aydemir de ilgili çalışmaları sundu.

Jeopolitik öncelikler, yatırım ve dijital dönüşüm:

Yatırım ve ekonomik güvenlik oturumunda yükseköğretimin doğrudan yabancı yatırımlara etkisi, gümrük yönetişimi ve Hazar ötesi koridorun önemi tartışıldı. Vatan Üniversitesinden Prof. Dr. Karimjon Akhmedjanov, İstanbul Gelişim Üniversitesinden Prof. Dr. Yavuz Çilliler, Taşkent Devlet Üniversitesinden Doç. Dr. Elyor Rakhmatov ve Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsünden Dr. Mukhit Assanbayev bu konularda değerlendirmelerde bulundu.

Dijital dönüşüm ve yapay zekâ oturumlarında ise teknoloji, etik ve toplumsal etkiler gündeme geldi. Vatan Üniversitesinden Prof. Dr. Mansur Eshov yapay zekânın yeşil ekonomik büyümeye etkilerini incelerken, Özbekistan Siber Üniversitesinden Prof. Dr. Sherdor Pulatov yapay zekâ yönetişiminin etik ve felsefi temellerini tartıştı. Kırgız Cumhuriyeti Oş Devlet Üniversitesinden Doç. Dr. Timur Kozukulov dijital platformlarda toplumsal söylemleri analiz etti ve İstanbul Gelişim Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Bahri Mert Demir sosyal medya, gözetim ilişkileri ve "panoptikon" kavramı üzerinden değerlendirmeler sundu.

Sempozyumun sonucu ve üniversitenin uluslararası vizyonu:

Eş zamanlı oturumların tamamlanmasının ardından sempozyum, farklı disiplinlerden bilim insanlarının bilgi ve deneyim paylaşımıyla sona erdi. Etkinlik, Türk dünyasında ortak araştırma alanlarının geliştirilmesi, yükseköğretim kurumları arasındaki akademik bağların güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir platform sağladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi, uluslararasılaşmayı kurumsal vizyonunun temel unsurlarından biri olarak benimsemeye devam ederek farklı ülkelerden bilim insanlarını ortak akademik zeminde buluşturmaya devam edeceğini vurguladı.

"II. ULUSLARARASI KARADENİZ VE HAZAR HAVZASI ÜLKELERİ SEMPOZYUMU: TÜRK DÜNYASI'NDA İŞBİRLİĞİ VE BÜTÜNLEŞME ARAYIŞLARI", FARKLI ÜLKELERDEN AKADEMİSYENLERİ, ARAŞTIRMACILARI VE DİPLOMATİK TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.