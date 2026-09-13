İha beş kategoride ödül aldı, muhabirler derneği 2025 kazananlarını açıkladı

Muhabirler Derneği'nin düzenlediği 2025 yılı ödülleri, Ulucanlar Müzesi'nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıda, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) beş farklı kategoride ödül aldığı ve çok sayıda medya kuruluşu, muhabir ve yapımcının ödüle layık görüldüğü belirtildi. Ödüller 16 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

ödül süreci ve derneğin çalışmaları:

Muhabirler Derneği Başkanı Berrin Yücesan, derneğin 29 Ağustos 2024 tarihinde kurulduğunu, kısa sürede mesleğe yönelik eğitimler, kütüphane projesi ve sahadaki gazetecilere koruyucu donanım desteği gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı. Başvuruların belirlenen kriterler doğrultusunda titizlikle değerlendirildiği vurgulandı.

Yücesan, ödüllerde Anadolu'da görev yapan muhabirlerin görünür kılınmasının önemine dikkat çekti ve uluslararası boyut kazandırılan ödüller kapsamında Filistin ve Gazze'de görev yapan gazetecilerin çalışmalarının da ödüllendirileceğini söyledi. Yücesan'ın sözleri arasında Kalemimiz onurumuz, haberimiz sorumluluğumuzdur ifadesi öne çıktı.

Toplantıya dernek yönetimi ve çok sayıda basın mensubu katıldı; destek veren kurum ve isimler arasında Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile Medya-İş Sendikası Başkanı Sezai Ballı yer aldı.

kazananlar ve kategoriler:

Medya kuruluşları: Yılın Haber Kanalı: TRT Haber. Yılın Gazetesi: Hürriyet Gazetesi. Yılın Dijital Haber Platformu: SavunmaSanayi.org. Yılın Haber Ajansı: İhlas Haber Ajansı. Türk Dünyasına Katkı Sağlayan Medya Kuruluşu: TRT Avaz.

Haber başarı ödülleri: Yılın Dosya Haberi: CNN Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk ile CNN Türk Kameramanı Halil Kahraman, Otel Yangınında İhmaller Zinciri. Yılın Özel Haberi: TRT Haber Muhabiri Duygu Özdemir Barshan ile TRT Haber Kameramanı Furkan Aydın, Saat 9’u 5 Geçe Hayat Durdu. Yılın Savaş Muhabiri: Anadolu Ajansı Gazze Muhabiri Remzi Mahmud. Yılın Siyasi Haberi: TVNET Muhabiri Mevlüt İşli, İsrailli Muhalif Vekil Ofer Cassif: ’Soykırım’ Demek Yasak. Yılın Kulis Haberi: Yenişafak Muhabiri Nurbanu Aras Küçüktürkmen, Terörsüz Türkiye’de Odak Kaymamalı. Yılın Savunma Haberi: TRT Haber Muhabiri Oğulcan Atılgan ile TRT Haber Kameramanı Osman Eken, Gök Vatanın Kartalları: Bordo Bereliler. Yılın Diplomasi Haberi: Hürriyet Muhabiri Selçuk Böke, Gazze’de İnsanlık Sınıfta Kaldı. Yılın Polis Haberi: TRT Haber Muhabiri Ferhat Özkaner ile TRT Haber Kameramanı Mustafa Tuncal, Hırsızın Çaldığı Araba Yolda Bozuldu! Film Gibi Hırsızlık!. Yılın Ekonomi Haberi: NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, Hedef Tek Haneli Enflasyon. Yılın Bilim ve Teknoloji Haberi: TRT Haber Muhabiri Seyfi Karadeniz ile TRT Haber Kameramanı Alper Sezen, Türk Mühendisler Mobil Yürüme Robotu Geliştirdi. Yılın Sağlık Haberi: TRT Haber Muhabiri Şükrü Altuğ Acer ile TRT Haber Kameramanı Mustafa Aydın Gül, Prematüre Bebeğe Kalp Ameliyatı Yapıldı. Yılın Çevre Haberi: Kanal D Muhabiri İbrahim Konar, Ata’nın Emaneti. Yılın Yaşam Haberi: TRT Haber Muhabiri Mikail Kurban, Gabar Gazisi Hayatının Aşkı ile Evlendi. Yılın Yaşam Haberi: DHA Muhabiri Oktay Polat, Babamla Kim Uğraşacak?. Yılın Kültür-Sanat Haberi: TRT2 Muhabiri Tuğçe Utlu ile TRT2 Kameramanı Muhammed Emin Şeker, Geçmişten Günümüze At Kültürü. Yılın Kültür-Sanat Haberi: TRT Haber Kameramanı Pınar Torlak ile TRT Haber Kameramanı Usame Tosun, Bebek Beleme. Yılın Yargı Haberi: Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Oya Armutçu, Koruyucu Aileye ‘Duygusal Bağ’ İzni. Yılın Spor Haberi: A Spor Muhabiri Dündar Keşaplı, Spor Dünyasının Gözü İtalya’da. Yılın Yurt Haberi: TRT Haber Muhabiri Hüseyin Atmış ile TRT Haber Kameramanı Fatih Ayaz, Tek Bacağıyla Hayata Tutundu. Yılın Ümit Vadeden Muhabiri: TRT Haber Muhabiri Birgül Yazıcı, Haber ile Birleşen Hayatlar.

Ekran ve yayın performansı: Yılın Ana Haber Spikeri: STAR TV Spikeri Nazlı Çelik. Yılın Haber Moderatörü: TRT Haber Moderatörü Betül Soysal Bozdoğan. Yılın Haber Programı: TGRT Haber - Fatih Atik’le Gündem Ankara. Yılın Gündem/Siyaset Programı: CNN Türk - Gece Görüşü / Hande Fırat. Yılın Sabah Haber Programı: Haber Global - Selver Gözüaçık ile Yeni Gün. Yılın Öğle Haber Bülteni: ATV Haber Spikeri Özlem Aktay.

Görsel ve teknik başarı: Yılın Haber Kameramanı: İHA Kameramanı Gürkan Sayın, Özel Kuvvetler Tatbikatı. Yılın Haber Görüntüsü: TRT Haber Kameramanı Yetkin Torlak, Ateş Altındaki Göz. Yılın Foto Muhabiri: İHA Foto Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, Yıkımın Ortasında Yaşam. Yılın Dron Görüntüsü: TRT Haber Kameramanı Seyit Taşdelen, Kartalkaya Otel Yangını Görüntüsü. Yılın Dron Görüntüsü: Haber Global Kameramanı Serdar Altıntepe, Amfibi Deniz Piyade. Yılın Kurgu/Edit Başarısı: TRT Haber Kurgucusu Oğuzhan Uygur, Suriye İlkler Farklar. Yılın Yapımcısı: TRT Haber Yapımcısı Yeliz Uslu Aslan, Şehit Tahtında Ömer Halisdemir. Yılın Yönetmeni: TRT Haber Yönetmeni Alperen Keskin, Zulmün Adı 28 Şubat.

gazetecilik ve yorum: Yılın Köşe Yazarı: Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Nedim Şener. Yılın Medya Temsilcisi: Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu. Türk Basınına Katkı Ödülü: İHA Ankara Temsilcisi Behçet Aksoy.

yeni medya ve toplum: Yılın Dijital İçerik/Sosyal Medya Üreticisi: Cansu Canan Özgen. Toplumsal Duyarlılık ve Sosyal Etki Ödülü: Erhan Keklik. Türkiye’nin Dünyaya Uzanan Eli Özel Ödülü: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve TİKA Başkanı Abdullah Eren.

uluslararası basın ödülleri: Filistin Haberciliği - Uluslararası Gazetecilik Ödülü: RTVE İspanya Muhabiri Almudena Ariza. Filistin Savaş Muhabirliği Özel Ödülü: Al Jazeera English Muhabiri Hani Mahmoud. Batı Trakya Türk Basını Özel Ödülü: Gündem Gazetecileri Ozan Ahmetoğlu ve Hasan Hasan ile Çınar FM Yapımcısı Necat Ahmet. Eğitime Değer Katanlar Ödülü: Lokman Karataş.

özel vefa ve diğer ödüller: İsmail Güneş Vefa Ödülü: İHA Muhabiri Musa Erdoğan. Meslek Onuru Ödülü: Bünyamin Şahin. Jüri Özel Ödülü: Mustafa İstemi. Yılın Kitabı Ödülü: Atakan Çelik, Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı’nın Asırlık Öyküsü.

Basın toplantısında duyurulan listeyle birlikte Muhabirler Derneği, sahada çalışan gazetecilerin görünürlüğünü artırma ve mesleki dayanışmayı güçlendirme hedefini yineledi. Ödül alan tüm isimler ve kurumlar için tören detayları önümüzdeki dönemde paylaşılacak.

MUHABİRLER DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MUHABİRLER DERNEĞİ ÖDÜLLERİ’NDE İHLAS HABER AJANSI (İHA) 5 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLÜRKEN, YILIN HABER PROGRAMI KATEGORİSİNDE İSE "FATİH ATİK’LE GÜNDEM ANKARA" PROGRAMIYLA TGRT HABER ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.